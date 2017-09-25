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14:55 (мск), источник: ТАСС

МЧС Башкирии объявило экстренное предупреждение из-за заморозков до 5 градусов ниже нуля

В связи с увеличением эксплуатации электронагревательных приборов и использования печного отопления повышается вероятность возникновения бытовых пожаров.

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УФА, 25 сентября. /ТАСС/. Управление МЧС по Башкирии предупредило о прогнозируемых во вторник в регионе заморозках до 5 градусов ниже нуля.

«[Объявлено] штормовое и экстренное предупреждение. 26 сентября местами по республике ожидаются заморозки в воздухе и на почве до… минус 5 градусов. Повышается вероятность возникновения бытовых пожаров в зданиях… в связи с увеличением эксплуатации электронагревательных приборов, использования печного отопления. Кроме того, вероятна угроза для сельскохозяйственных культур», — говорится в распространенном в понедельник предупреждении.

По прогнозу местного Гидрометцентра, во вторник в регионе ожидаются «небольшие осадки в виде дождя и снега». Гидрометцентр России, в свою очередь, прогнозирует среднесуточные температуры воздуха на 1−2 градуса ниже нормы в Башкирии в третьей декаде сентября.

Сейчас в столице региона Уфе температура воздуха составляет семь градусов выше нуля.

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