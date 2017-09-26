Что в мире придумано для одиночек

Для одних одиночество — долгожданная награда после трудовой недели, для других — пугающее чувство, от которого хочется скорее избавиться. Видимо, именно поэтому в мире придумано столько вариантов досуга для одиноких людей. «Газета.Ru» рассказывает о самых интересных из них.

Снять стресс по телефону

Источник: Reuters

На известном китайском сайте онлайн-торговли Taobao недавно появилась услуга сочувствия по телефону. Кто будет выполнять роль психолога на другом конце трубки, клиент решает самостоятельно. На сайте представлены такие категории, как «зрелые женщины», «девушки-соседки, «генеральные директора», «красавцы» и «душевные мужчины». Спектр услуг широкий. Можно заказать звонки, отражающие заботу и беспокойство, многочасовые разговоры по душам или просто пожелания спокойной ночи. Зарубежные СМИ утверждают, что услуга особенно популярна у бизнесменов.

Одолжить парня

Популярный в Париже сайт знакомств adopteunmec.com решил дать посетителям возможность выйти за пределы виртуальной реальности и пообщаться друг с другом вживую.

Но с одной оговоркой: право выбора партнера на вечер есть только у женщин.

Адриано Челентано в фильме «Укрощение строптивого», 1980 год

Так в Париже появился магазин, на витринах которого, словно Кены в коробках, стоят одинокие мужчины. Изначально идея появилась в качестве первоапрельской шутки, однако никому из посетителей даже не пришло в голову спросить, правда ли это, поэтому «торговля телами» продолжилась. В подвале магазина расположено кафе, где молодые люди и девушки могут получше узнать друг друга и назначить свидание. По словам организаторов, на витринах мужчины стоят абсолютно добровольно и дольше часа не задерживаются.

Взять бабушку в аренду

Катрин Блумен со своей любимой плюшевой игрушкой дома в Брюсселе, 21 марта 2017 года | Источник: Reuters

Для тех, кто скучает по бабушкиной еде, разговорам о личной жизни и вопросам, надел ли ты шапку, в Америке существует компания Rent-A-Grandma. «Бабушки в аренду» — не типичные скучающие пенсионеры. Это энергичные женщины, которые хотят работать. По словам создателя компании Тодда Плисса, клиенты просят бабушек приглядеть за детьми, приготовить обед, убрать, спланировать вечеринку и просто посидеть вместе в домашней обстановке. «Я часто слушал жалобы на непрофессионализм и опоздания нянечек, и тут мне пришла в голову идея — кто более ответственный, более зрелый? Ну конечно же, бабушки! У каждого из нас есть теплые чувства к ним», — рассказал он в интервью онлайн-ресурсу Entrepreneur. Идея проекта оказалась настолько интересной, что создателя Rent-A-Grandma уже начали заваливать письмами с предложением приобрести франшизу.

Найти друга напрокат

Кадр из фильма «Терминатор-2: Судный день», 1991 год

Американская компания Rent a Friend предлагает одиночкам одолжить друзей на время. Выбрать собеседника можно из базы агентства, в которой состоят 600 тыс. потенциальных друзей. Услуги разноплановые, от совместных занятий спортом, встреч с друзьями и походов в культурные места до оказания психологической помощи, дегустации вина и совместных путешествий.

Поесть в тишине

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:26.296296296296294% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BUIzDaAFxvZ/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Mila Pchelkina (@_lpchelkina_)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-16T03:04:10+00:00">May 15, 2017 at 8:04pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Полгода назад в Амстердаме открылось кафе Eenmaal, в которое принято приходить без пары — все столики здесь рассчитаны на одного человека. По задумке владельцев, в кафе гости смогут получить не только необычный опыт, но и побороть страх обедов в одиночестве. В самом деле, все мы чувствуем себя некомфортно, когда за соседними столиками все сидят в компании.

Здесь эта возможность исключена — функцию стола для большой компании в кафе выполняет небольшая черная тумба, поместиться за которой может только один человек.

А вместо привычных диванов, рассчитанных на троих, — небольшой стул с мягкой подушкой. Еще одно преимущество заведения — возможность сконцентрироваться на работе. Ведь когда вокруг вас все сидят по одному, отвлечься на посторонние разговоры становится просто невозможным.

Пообедать с Муми-троллем

Муми-тролль в тематическом парке в Наантали, 2008 год | Источник: Reuters

Для тех, кто категорически не хочет есть в одиночестве, в Японии есть сеть кафе Moomin. Чтобы спасти своих одиноких клиентов от неловких ситуаций, за каждый из столиков кафе сажают «постоянных клиентов» — это большие мягкие игрушки в виде героев Туве Янссон. Меньше всего клиентов приходит в Moomin House Cafe утром в будние дни, зато по выходным, по словам владельцев, найти здесь свободный столик практически невозможно.

Поскольку писательница родом из Финляндии, интерьер заведения напоминает традиционные финские дома.

Так, на стенах в кафе висят фотографии Финляндии и рисунками с изображением Муми-троллей.

Зарядиться от объятий

Президент США Барак Обама и его супруга Мишель на «экране для поцелуев» во время баскетбольной игры между США и Бразилией в Вашингтоне, 2012 год | Источник: Reuters

Из года в год психологи твердят: «Обнимайтесь чаще, это вызывает выброс гормона счастья». Но люди все равно не решаются подходить друг к другу, чтобы просто обняться. Решить проблему предлагает агентство «Cuddle Up To Me» в Портленде (США). Здесь находится несколько уютных комнат с кроватями, где посетители могут обнимать друг друга. Сексом они при этом не занимаются.

Сеанс объятий длится от 15 минут до 5 часов.

С какой силой обниматься, разговаривать ли во время сеанса или и вовсе зарядившись положительными эмоциями от объятий отправиться танцевать, посетители решают сами.