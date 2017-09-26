Что в мире придумано для одиночек

Для одних одиночество — долгожданная награда после трудовой недели, для других — пугающее чувство, от которого хочется скорее избавиться. Видимо, именно поэтому в мире придумано столько вариантов досуга для одиноких людей. «Газета.Ru» рассказывает о самых интересных из них.
На известном китайском сайте онлайн-торговли Taobao недавно появилась услуга сочувствия по телефону. Кто будет выполнять роль психолога на другом конце трубки, клиент решает самостоятельно. На сайте представлены такие категории, как «зрелые женщины», «девушки-соседки, «генеральные директора», «красавцы» и «душевные мужчины». Спектр услуг широкий. Можно заказать звонки, отражающие заботу и беспокойство, многочасовые разговоры по душам или просто пожелания спокойной ночи. Зарубежные СМИ утверждают, что услуга особенно популярна у бизнесменов.
Популярный в Париже сайт знакомств adopteunmec.com решил дать посетителям возможность выйти за пределы виртуальной реальности и пообщаться друг с другом вживую.
Но с одной оговоркой: право выбора партнера на вечер есть только у женщин.
Адриано Челентано в фильме «Укрощение строптивого», 1980 год
Так в Париже появился магазин, на витринах которого, словно Кены в коробках, стоят одинокие мужчины. Изначально идея появилась в качестве первоапрельской шутки, однако никому из посетителей даже не пришло в голову спросить, правда ли это, поэтому «торговля телами» продолжилась. В подвале магазина расположено кафе, где молодые люди и девушки могут получше узнать друг друга и назначить свидание. По словам организаторов, на витринах мужчины стоят абсолютно добровольно и дольше часа не задерживаются.
Катрин Блумен со своей любимой плюшевой игрушкой дома в Брюсселе, 21 марта 2017 года | Источник: Reuters
Для тех, кто скучает по бабушкиной еде, разговорам о личной жизни и вопросам, надел ли ты шапку, в Америке существует компания Rent-A-Grandma. «Бабушки в аренду» — не типичные скучающие пенсионеры. Это энергичные женщины, которые хотят работать. По словам создателя компании Тодда Плисса, клиенты просят бабушек приглядеть за детьми, приготовить обед, убрать, спланировать вечеринку и просто посидеть вместе в домашней обстановке. «Я часто слушал жалобы на непрофессионализм и опоздания нянечек, и тут мне пришла в голову идея — кто более ответственный, более зрелый? Ну конечно же, бабушки! У каждого из нас есть теплые чувства к ним», — рассказал он в интервью онлайн-ресурсу Entrepreneur. Идея проекта оказалась настолько интересной, что создателя Rent-A-Grandma уже начали заваливать письмами с предложением приобрести франшизу.
Кадр из фильма «Терминатор-2: Судный день», 1991 год
Американская компания Rent a Friend предлагает одиночкам одолжить друзей на время. Выбрать собеседника можно из базы агентства, в которой состоят 600 тыс. потенциальных друзей. Услуги разноплановые, от совместных занятий спортом, встреч с друзьями и походов в культурные места до оказания психологической помощи, дегустации вина и совместных путешествий.
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Полгода назад в Амстердаме открылось кафе Eenmaal, в которое принято приходить без пары — все столики здесь рассчитаны на одного человека. По задумке владельцев, в кафе гости смогут получить не только необычный опыт, но и побороть страх обедов в одиночестве. В самом деле, все мы чувствуем себя некомфортно, когда за соседними столиками все сидят в компании.
Здесь эта возможность исключена — функцию стола для большой компании в кафе выполняет небольшая черная тумба, поместиться за которой может только один человек.
А вместо привычных диванов, рассчитанных на троих, — небольшой стул с мягкой подушкой. Еще одно преимущество заведения — возможность сконцентрироваться на работе. Ведь когда вокруг вас все сидят по одному, отвлечься на посторонние разговоры становится просто невозможным.
Муми-тролль в тематическом парке в Наантали, 2008 год | Источник: Reuters
Для тех, кто категорически не хочет есть в одиночестве, в Японии есть сеть кафе Moomin. Чтобы спасти своих одиноких клиентов от неловких ситуаций, за каждый из столиков кафе сажают «постоянных клиентов» — это большие мягкие игрушки в виде героев Туве Янссон. Меньше всего клиентов приходит в Moomin House Cafe утром в будние дни, зато по выходным, по словам владельцев, найти здесь свободный столик практически невозможно.
Поскольку писательница родом из Финляндии, интерьер заведения напоминает традиционные финские дома.
Так, на стенах в кафе висят фотографии Финляндии и рисунками с изображением Муми-троллей.
Президент США Барак Обама и его супруга Мишель на «экране для поцелуев» во время баскетбольной игры между США и Бразилией в Вашингтоне, 2012 год | Источник: Reuters
Из года в год психологи твердят: «Обнимайтесь чаще, это вызывает выброс гормона счастья». Но люди все равно не решаются подходить друг к другу, чтобы просто обняться. Решить проблему предлагает агентство «Cuddle Up To Me» в Портленде (США). Здесь находится несколько уютных комнат с кроватями, где посетители могут обнимать друг друга. Сексом они при этом не занимаются.
Сеанс объятий длится от 15 минут до 5 часов.
С какой силой обниматься, разговаривать ли во время сеанса или и вовсе зарядившись положительными эмоциями от объятий отправиться танцевать, посетители решают сами.
По словам создателя проекта Саманты Хесс, всем необходимы теплота и близость. Поэтому ключевая задача проекта — дать людям возможность почувствовать именно те прикосновения, которые принесут им комфорт.