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15:58 (мск), источник: Вести Сочи

Толпы у офиса «Водоканала»: сентябрьские платежки озадачили жителей Сочи

Сентябрьские квитанции за воду вызвали вопросы у многих сочинцев, из-за чего у офиса муниципального предприятия «Водоканал» было многолюдно.

Источник: Вести Сочи

В показаниях водомеров у людей указаны цифры за май. Однако если внимательней рассмотреть квитанцию, то в графе расход можно увидеть «0». Соответственно, начисления «Водоканал» делал не на основе майских показаний, а исходя из норматива потребления, утвержденного в Краснодарском крае.

Как пояснили в муниципальном учреждении, «Сочиводоканал» так и не передал им базу данных по абонентам. В итоге МУП до сих пор не располагает информацией об оплаченных кубометрах. Поэтому «Водоканал» просит жителей Сочи предоставить чеки о последней оплате, и уже в следующем месяце данные будут скорректированы.

Многие сочинцы принесли в клиентский отдел «Водоканала» и оплаченные последние квитанции, и новые. Образовалась очередь, многие возмущались. Принимать от населения данные для корректировки в муниципальном предприятии будут еще месяц, но приходить лично в офис на улице Гагарина не обязательно. Можно передать данные по адресу электронной почты, указанному в квитанции.

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