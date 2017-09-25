Толпы у офиса «Водоканала»: сентябрьские платежки озадачили жителей Сочи

Источник: Вести Сочи

В показаниях водомеров у людей указаны цифры за май. Однако если внимательней рассмотреть квитанцию, то в графе расход можно увидеть «0». Соответственно, начисления «Водоканал» делал не на основе майских показаний, а исходя из норматива потребления, утвержденного в Краснодарском крае.

Как пояснили в муниципальном учреждении, «Сочиводоканал» так и не передал им базу данных по абонентам. В итоге МУП до сих пор не располагает информацией об оплаченных кубометрах. Поэтому «Водоканал» просит жителей Сочи предоставить чеки о последней оплате, и уже в следующем месяце данные будут скорректированы.

Многие сочинцы принесли в клиентский отдел «Водоканала» и оплаченные последние квитанции, и новые. Образовалась очередь, многие возмущались. Принимать от населения данные для корректировки в муниципальном предприятии будут еще месяц, но приходить лично в офис на улице Гагарина не обязательно. Можно передать данные по адресу электронной почты, указанному в квитанции.