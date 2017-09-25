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16:03 (мск), источник: ТАСС

Вокзал и технопарк станут площадками XII Рождественского фестиваля искусств в Новосибирске

7—24 декабря в их залах пройдут гастрольные спектакли театров Москвы и Санкт-Петербурга.

25 сентября. /ТАСС/. Здания железнодорожного вокзала и технопарка вошли в число площадок XII Рождественского фестиваля искусств, который пройдет в Новосибирской области 7—24 декабря. В их залах пройдут гастрольные спектакли театров Москвы и Санкт-Петербурга, сообщил в понедельник в пресс-центре ТАСС в Новосибирске главный режиссер театра «Глобус» Алексей Крикливый.

«В нашей драматической программе мы хотим использовать не только классические театральные площадки, мы хотим, чтобы театр пошел и в жизнь, пошел в город. И я очень рад объявить, что 14—15 декабря на площадке вокзала Новосибирск- Главный состоится спектакль “Разговоры беженцев” — проект фестиваля искусств из Санкт-Петербурга», — сказал он.

Спектакль поставлен по одноименной пьесе Бертольда Брехта и описывает Германию 1930-х годов. Запланированы три показа, каждый на 50 зрителей. Режиссер поблагодарил за содействие руководство вокзала и РЖД. Другой необычной площадкой фестиваля искусств станет здание технопарка новосибирского Академгородка — Академпарка, там состоится один из двух показов спектакля «Топливо» негосударственного POP-UP Театра из Санкт-Петербурга. Всего в рамках Рождественского фестиваля в Новосибирск приедут 11 постановок, включая 8-часовой спектакль «Тихий Дон» театра «Мастерская» из Санкт-Петербурга.

Министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников отметил, что программа в этом году будет разделена на музыкальную и театральную часть.

По данным гендиректора Новосибирской государственной филармонии Бейбита Мухамедина, продажи билетов на музыкальную часть мероприятия в этом году стартовали раньше обычного и на данный момент распродана половина. Запланировано 19 концертов с участием российских и зарубежных исполнителей. Среди них дирижер Теодор Курентзис, пианист Николай Луганский, джазовый певец Харрисон Янг, шведский тромбонист Элиас Файнгерш, а также военный оркестр Министерства обороны РФ, который прилетит в Новосибирск специальным рейсом.

О фестивале

Первый Рождественский фестиваль состоялся в декабре 1995 года по инициативе Новосибирского академического молодежного театра «Глобус». С тех пор мероприятие проводится один раз в два года. В 2003 году впервые фестиваль состоялся не только в Новосибирске, но и в районах Новосибирской области, с тех пор областная программа стала неотъемлемой его частью.

XI Рождественский фестиваль искусств прошел в декабре 2016 года на четырех концертных площадках Новосибирска: в Государственном концертном зале имени Арнольда Каца, в Камерном зале филармонии, на сценах театра «Глобус» и Дома ученых СО РАН. Гастрольная программа фестиваля в Новосибирске включила 19 событий. Это — спектакли, концерты, встречи с ведущими актерами, режиссерами, музыкантами России и зарубежья, межрегиональные семинары по вопросам развития современного театра Сибири. В общей сложности мероприятия фестиваля посетили более 10 тыс. человек.

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