В МЧС Красноярского края вновь сообщили о возможных ЧС из-за снегопада
На дорогах региона сохраняется снежный накат и гололедица.
На дорогах региона сохраняется снежный накат и гололедица.
Сотрудники МЧС сообщают о возможности чрезвычайных ситуаций в центральных и южных районах Красноярского края.
В ночь на 26 сентября ожидаются обильный снегопад, заморозки, на дорогах — гололед. Сохраняется временный снежный покров. Особенно сложная дорожная обстановка ожидается на междугородних трассах. Водителей призывают не выезжать в дорогу на летних покрышках.
В краевом центре синоптики прогнозируют дождь, ночью температура будет оставаться около нуля. Заморозки до — 2 градусов ожидаются в среду, 27 сентября, и далее в Красноярске будут наблюдаться минусовые температуры.
Отметим, на прошедших выходных