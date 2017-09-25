В МЧС Красноярского края вновь сообщили о возможных ЧС из-за снегопада

Сотрудники МЧС сообщают о возможности чрезвычайных ситуаций в центральных и южных районах Красноярского края.

В ночь на 26 сентября ожидаются обильный снегопад, заморозки, на дорогах — гололед. Сохраняется временный снежный покров. Особенно сложная дорожная обстановка ожидается на междугородних трассах. Водителей призывают не выезжать в дорогу на летних покрышках.

В краевом центре синоптики прогнозируют дождь, ночью температура будет оставаться около нуля. Заморозки до — 2 градусов ожидаются в среду, 27 сентября, и далее в Красноярске будут наблюдаться минусовые температуры.