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15:49 (мск), источник: АиФ Красноярск

В МЧС Красноярского края вновь сообщили о возможных ЧС из-за снегопада

На дорогах региона сохраняется снежный накат и гололедица.

Сотрудники МЧС сообщают о возможности чрезвычайных ситуаций в центральных и южных районах Красноярского края.

В ночь на 26 сентября ожидаются обильный снегопад, заморозки, на дорогах — гололед. Сохраняется временный снежный покров. Особенно сложная дорожная обстановка ожидается на междугородних трассах. Водителей призывают не выезжать в дорогу на летних покрышках.

В краевом центре синоптики прогнозируют дождь, ночью температура будет оставаться около нуля. Заморозки до — 2 градусов ожидаются в среду, 27 сентября, и далее в Красноярске будут наблюдаться минусовые температуры.

Отметим, на прошедших выходных из-за обильного снегопада в южных районах края произошёл транспортный коллапс. А сочетание мокрого снега и сильного ветра привело к обрыву высоковольтных линий энергоснабжения.

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