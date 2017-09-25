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15:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Прокуратура поспорила с полицией о содержании таблички в магазине Германа Стерлигова

Прокуратура Свердловского района, ознакомившись с обращением краевого омбудсмена Татьяны Марголиной, 4 сентября внесла протест в Отдел полиции № 7 на определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении.

Прокуратура считает, что отдел неверно дал правовую оценку действий, связанных с размещением в магазине «Хлеб/ Соль» православного предпринимателя Германа Стерлигова на общее обозрение таблички с нецензурной бранью, в которой проявляется неуважение к обществу. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного.

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Ранее полиция отказала в возбуждении дела об административном правонарушении по фактам распространения нецензурных выражений на вывеске пермского магазина Германа Стерлигова. При входе в магазин висит анонс, который в нецензурных выражениях запрещает вход представителям сексуальных меньшинств. В постановлении указано, что используемый в табличке термин является научным, обозначает гомосексуальность, и не является бранным словом. На этом основании в возбуждении административного дела отказано. В полицию жалобу написали две сотрудницы пресс-службы АО «ОДК-Пермские моторы».

Скандальный магазин господина Стерлигова торгует крестьянскими продуктами: хлебом (цена за буханку от 500 руб. до 3,2 тыс. руб.), квасом, мылом, молочными продуктами и т. п. Ранее магазины сети господина Стерлигова открылись в Санкт-Петербурге, Кирове, планируется открытие в других городах России.

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