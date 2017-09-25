Резко похолодает. Какая погода ждёт ростовчан в последние дни сентября?
По данным ростовского Гидрометцентра, последняя декада сентября 2017 года закончится резким снижением температуры воздуха.
По данным ростовского Гидрометцентра, последняя декада сентября 2017 года закончится резким снижением температуры воздуха.
По всей видимости, бабье лето на Дону прошло. По данным ростовского Гидрометцентра, для последних дней третьей декады сентября 2017 года будет характерно резкое изменение температурных значений.
Начиная со вторника, 26 сентября, в
Днём в последние дни месяца будет всего 15−17 градусов тепла, хотя ещё в понедельник, 25 числа, воздух прогрелся до 21-го.
Ночью — и того ниже — плюс 7−9 градусов.
Ветер — восточный и
Пока дни стоят ясные, но, согласно прогнозу, в воскресенье, 1 октября, пойдёт дождь.
Дождливыми будут не только первые выходные октября, но и последующие рабочие дни. Пора доставать зонтики и утепляться.