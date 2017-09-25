Резко похолодает. Какая погода ждёт ростовчан в последние дни сентября?

По всей видимости, бабье лето на Дону прошло. По данным ростовского Гидрометцентра, для последних дней третьей декады сентября 2017 года будет характерно резкое изменение температурных значений.

Начиная со вторника, 26 сентября, в Ростове-на-Дону прогнозируется существенное понижение температуры.

Днём в последние дни месяца будет всего 15−17 градусов тепла, хотя ещё в понедельник, 25 числа, воздух прогрелся до 21-го.

Ночью — и того ниже — плюс 7−9 градусов.

Ветер — восточный и северо-восточный, умеренный, местами до 7 метров в секунду.

Пока дни стоят ясные, но, согласно прогнозу, в воскресенье, 1 октября, пойдёт дождь.