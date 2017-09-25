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15:49 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Резко похолодает. Какая погода ждёт ростовчан в последние дни сентября?

По данным ростовского Гидрометцентра, последняя декада сентября 2017 года закончится резким снижением температуры воздуха.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 89% 762 мм рт. ст. 0 м/с

По всей видимости, бабье лето на Дону прошло. По данным ростовского Гидрометцентра, для последних дней третьей декады сентября 2017 года будет характерно резкое изменение температурных значений.

Начиная со вторника, 26 сентября, в Ростове-на-Дону прогнозируется существенное понижение температуры.

Днём в последние дни месяца будет всего 15−17 градусов тепла, хотя ещё в понедельник, 25 числа, воздух прогрелся до 21-го.

Ночью — и того ниже — плюс 7−9 градусов.

Ветер — восточный и северо-восточный, умеренный, местами до 7 метров в секунду.

Пока дни стоят ясные, но, согласно прогнозу, в воскресенье, 1 октября, пойдёт дождь.

Дождливыми будут не только первые выходные октября, но и последующие рабочие дни. Пора доставать зонтики и утепляться.

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