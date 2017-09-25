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15:36 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

26 сентября в Казани ожидается небольшой дождь

(Город Казань KZN.RU, 25 сентября). В Казани сохраняется пасмурная погода. В ночь на 26 сентября в городе синоптики прогнозируют местами небольшой дождь.

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Источник: Город Казань.KZN.RU

Температура воздуха ночью составит 4−6 градусов тепла. Ветер северный, умеренный. Днем в Казани воздух прогреется до +8−10 градусов. Временами ожидается небольшой дождь, ветер северо-восточный, умеренный.

В целом по Татарстану в предстоящие сутки прогнозируется небольшой дождь. Ночью температура воздуха составит +1−6 градусов, на почве местами заморозки до -2 градусов. Днем воздух прогреется до 6−11 градусов тепла, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

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