Сочинские дорожники заасфальтировали дерево
Абсурдная ситуация получилась в Лазаревском районе на улице Тормахова.
Абсурдная ситуация получилась в Лазаревском районе на улице Тормахова.
Сочинские дорожники так торопились навести порядок, что заасфальтировали проезжую часть вместе с деревом.
Одни горожане недоумевают, другие просят понять и простить рабочих: якобы они следовали инструкции и не могли оставить участок без благоустройства.
Что будет дальше, непонятно: останется природный памятник в бетоне или нет.