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15:52 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Сочинские дорожники заасфальтировали дерево

Абсурдная ситуация получилась в Лазаревском районе на улице Тормахова.

Сочинские дорожники так торопились навести порядок, что заасфальтировали проезжую часть вместе с деревом.

Одни горожане недоумевают, другие просят понять и простить рабочих: якобы они следовали инструкции и не могли оставить участок без благоустройства.

Что будет дальше, непонятно: останется природный памятник в бетоне или нет.

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