Вниманию владельцев гражданского огнестрельного оружия

Источник: СБ - Беларусь сегодня

УВД администрации Советского района Минска информирует, что в перечень документов предоставляемых гражданами для осуществления административной процедуры по продлению сроков действия разрешения на право хранения гражданского оружия (21.4) внесены изменения и дополнения.

С 26 апреля 2017 года при продлении сроков действия разрешения на право хранения и ношения гражданского оружия его владельцу необходимо предоставлять медицинскую справку о состоянии здоровья.

Также владельцы огнестрельного оружия информируются о том, что несвоевременность продления сроков действия разрешения на право хранения гражданского оружия, в том числе постановка оружия на учет при изменении места жительства, влечет за собой ответственность, предусмотренную КоАП по статье 23.49 в виде штрафа от 4 до 15 базовых величин.

Согласно статье 24 Закона Республики Беларусь Об оружии юридическим лицам и гражданам запрещается хранить и использовать найденное или переданное им оружие, собственниками которого они не являются. Такое оружие подлежит немедленной сдаче в органы внутренних дел.

За незаконное хранение оружия и боеприпасов, в том числе изготовление, приобретение, передачу во владение, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, взрывчатых веществ, взрывных устройств, предусмотрена уголовная ответственность по статье 295 УК в виде исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок до пяти лет, или лишения свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.