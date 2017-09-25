Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом»
Самая тяжелая женщина в мире умерла после множества операций
Путин попросил обратить внимание на нововведение по кредитам
Суровая зима отменяется: синоптики рассказали, что ждет россиян
29-летняя Рианна пришла на презентацию в «детском» платье (фото)
Обвиняемый в растрате замдиректора ФСИН жалуется на условия в СИЗО Олег Коршунов требует для себя нормальную подушку, матрас и телевизор
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом»
Ольге Остроумовой — 70: от Жени Комельковой до «мощной старухи»
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус
Новый Volvo XC40: премьера состоялась
Актриса Мария Шумакова показала, как загорает без белья - СМИ
"Слон и моська": СМИ о военной технике РФ и НАТО
Украина выплатила России $3 млрд
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
Эксперт о Порошенко на Генассамблее ООН: Полная потеря реальности
"Слон и моська": СМИ о военной технике РФ и НАТО
СМИ: тело убитого хоккеиста пролежало в квартире 1,5 месяца
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
8Котопоезд из Японии
8В Москве открыли памятник Калашникову
15:42 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Вниманию владельцев гражданского огнестрельного оружия

Управление внутренних дел администрации Советского района Минска в связи с внесением дополнений в законодательство, регламентирующее оборот оружия на территории Беларуси, сообщает о том, что с 26 апреля 2017 года при продлении сроков действия разрешения на право хранения и ношения гражданского оружия его владельцу необходимо предоставлять медицинскую справку о состоянии здоровья.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

УВД администрации Советского района Минска информирует, что в перечень документов предоставляемых гражданами для осуществления административной процедуры по продлению сроков действия разрешения на право хранения гражданского оружия (21.4) внесены изменения и дополнения.

С 26 апреля 2017 года при продлении сроков действия разрешения на право хранения и ношения гражданского оружия его владельцу необходимо предоставлять медицинскую справку о состоянии здоровья.

Также владельцы огнестрельного оружия информируются о том, что несвоевременность продления сроков действия разрешения на право хранения гражданского оружия, в том числе постановка оружия на учет при изменении места жительства, влечет за собой ответственность, предусмотренную КоАП по статье 23.49 в виде штрафа от 4 до 15 базовых величин.

Согласно статье 24 Закона Республики Беларусь Об оружии юридическим лицам и гражданам запрещается хранить и использовать найденное или переданное им оружие, собственниками которого они не являются. Такое оружие подлежит немедленной сдаче в органы внутренних дел.

За незаконное хранение оружия и боеприпасов, в том числе изготовление, приобретение, передачу во владение, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, взрывчатых веществ, взрывных устройств, предусмотрена уголовная ответственность по статье 295 УК в виде исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок до пяти лет, или лишения свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.

Вместе с тем лицо, добровольно сдавшее оружие и боеприпасы, освобождается от уголовной ответственности за действия, предусмотренные данной статьей, кроме случаев сбыта.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Поиски мальчика, который пропал в пуще: милиция ищет криминальный след
СК раскрыл подробности задержания в Витебске священника из России
Что изменится в жизни россиян с 1 октября
ЦБ предложил запретить банкирам-банкротам выезд за границу
ГП заявила о «бездействии» Росавиации в ситуации с «ВИМ-Авиа»
В ФАС рассказали, когда будет отменен национальный роуминг
Путин отправил в отставку губернатора Самарской области
Госдума подготовит правила общения человека с роботами
Названы страны, легче всех выдающие россиянам шенгенскую визу
Спорт
Черчесов назвал список игроков на матчи с Южной Кореей и Ираном Тренерский штаб национальной команды России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольным матчам
Авто
На автомобиль упала деталь от «Боинга 777» (с высоты 2 000 м) Элемент крыла массой более 4 кг оторвался при взлёте борта авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines из японского аэропорта Кансай
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Шепелев: «Малахов поступает профессионально, но бесчеловечно» Автор и ведущий программы «На самом деле» рассказал, как работает полиграф на программе, можно ли соврать во время шоу, а также о своем отношении к переходу Андрея Малахова на другой канал
Недвижимость
Россияне начали продавать жилье, чтобы купить криптовалюту
3 варианта планировки кухни в типовой однушке
Москвичи продолжают проситься в реновацию
Новостройки в Москве начали дорожать
Леди
В моду вошли безумные женские носки (фото) Забавные носки — отличный и не очень дорогой способ поднять себе настроение
Дети
70-летний Борис Галкин впервые стал отцом У актера родилась дочка.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь