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15:35 (мск), источник: Интерфакс

В Пуэрто-Рико 126-метровая скульптура Церетели устояла после урагана «Мария»

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU — После мощнейшего урагана «Мария», прокатившегося по Американскому региону, произведение президента Российской академии художеств Зураба Церетели «Рождение Нового Света» в Пуэрто-Рико осталось неповрежденной, сообщил сам скульптор «Интерфаксу» в понедельник.

«Весь мир содрогнулся, увидев по телевидению, что улицы столицы Пуэрто-Рико усеяны обломками балконов и кондиционеров, разбитыми уличными фонарями, упавшими линиями электропередач и мертвыми птицами. Немногие деревья сохранились невредимыми, от большинства отломились толстые ветви, некоторые вырваны с корнем. При этом самая высокая скульптурная композиция в мире высотой 126 метров — “Рождение Нового Света” моей работы в городе Аресибо устояла», — рассказал Церетели.

Он напомнил, что установка скульптуры сопровождалась с учетом сейсмической и других особенностей местности.

Монумент посвящен 500-летию плавания флотилии Христофора Колумба и является одним из двух парных памятников единого проекта «Как Европа нашла Америку». Первая скульптурная композиция «Рождение Нового Человека» была установлена в 1995 году в Севилье, Испания, от берегов которой отправлялись в плавание каравеллы Колумба. Вторую возвели в 2016 году, в соответствии с маршрутом движения флотилии, на острове Пуэрто-Рико, входящего в группу островов Карибского моря, куда в XV веке высаживался Колумб.

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Пуэрто-Рико оказался полностью обесточен из-за обрушившегося на остров урагана «Мария»
Во время загрузки произошла ошибка.
21 сентября© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Иван Петров
Что-то я даже немного зауважал Церетели.
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