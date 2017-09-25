В Пуэрто-Рико 126-метровая скульптура Церетели устояла после урагана «Мария»

«Весь мир содрогнулся, увидев по телевидению, что улицы столицы Пуэрто-Рико усеяны обломками балконов и кондиционеров, разбитыми уличными фонарями, упавшими линиями электропередач и мертвыми птицами. Немногие деревья сохранились невредимыми, от большинства отломились толстые ветви, некоторые вырваны с корнем. При этом самая высокая скульптурная композиция в мире высотой 126 метров — “Рождение Нового Света” моей работы в городе Аресибо устояла», — рассказал Церетели.

Монумент посвящен 500-летию плавания флотилии Христофора Колумба и является одним из двух парных памятников единого проекта «Как Европа нашла Америку». Первая скульптурная композиция «Рождение Нового Человека» была установлена в 1995 году в Севилье, Испания, от берегов которой отправлялись в плавание каравеллы Колумба. Вторую возвели в 2016 году, в соответствии с маршрутом движения флотилии, на острове Пуэрто-Рико, входящего в группу островов Карибского моря, куда в XV веке высаживался Колумб.