Запрет на парковку в Екатеринбурге распространят еще на три улицы

Как сообщает официальный городской портал, соответствующие знаки с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» появятся на улице Стачек (от Корепина до Фронтовых Бригад), на Объездной дороге (от Вильгельма де Геннина до съезда в сторону Амундсена (участок кольцевого движения вдоль пруда) и на улице Софьи Перовской (от Готвальда до Единого Фронта).