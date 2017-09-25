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15:43 (мск), источник: ЕАН

Запрет на парковку в Екатеринбурге распространят еще на три улицы

Дорожные службы Екатеринбурга в 4 квартале введут запрет остановки и стоянки транспортных средств на трех участках улиц.

Как сообщает официальный городской портал, соответствующие знаки с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» появятся на улице Стачек (от Корепина до Фронтовых Бригад), на Объездной дороге (от Вильгельма де Геннина до съезда в сторону Амундсена (участок кольцевого движения вдоль пруда) и на улице Софьи Перовской (от Готвальда до Единого Фронта).

Причиной принятого решения мэрия называет многочисленные обращения от жителей.

«На их основании и в целях повышения пропускной способности и безопасности дорожного движения на участках будет введен запрет на паркование транспортных средств», — заявили в городской администрации.

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