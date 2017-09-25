Заморозки и снег на Южном Урале задержатся
Тепло в Челябинскую область пока возвращаться не собирается.
Тепло в Челябинскую область пока возвращаться не собирается.
Минусовые температуры в регионе прогнозируются также во вторник, 26 сентября, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на информацию ежедневного прогноза МЧС.
По данным ведомства, завтра на Южном Урале возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. При этом ночью ожидается похолодание до -4 градусов.
«Переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью и утром в отдельных районах туманы. Ветер
В Челябинске во вторник днём ожидается +7- +8 тепла. День станет на 4 минуты короче: солнце взойдет в 6:47 утра, а спрячется — в 18:43.