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15:49 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Заморозки и снег на Южном Урале задержатся

Тепло в Челябинскую область пока возвращаться не собирается.

Источник: Агентство «Москва»

Минусовые температуры в регионе прогнозируются также во вторник, 26 сентября, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на информацию ежедневного прогноза МЧС.

По данным ведомства, завтра на Южном Урале возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. При этом ночью ожидается похолодание до -4 градусов.

«Переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью и утром в отдельных районах туманы. Ветер юго-восточный с переходом днем на северо-восточный 2−7 м/с, днем отдельные порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью от плюс 3º до минус 2º, на поверхности почвы до минус 4º, днем плюс 4−9º», — говорится в сообщении МЧС.

В Челябинске во вторник днём ожидается +7- +8 тепла. День станет на 4 минуты короче: солнце взойдет в 6:47 утра, а спрячется — в 18:43.

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