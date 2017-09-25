Заморозки и снег на Южном Урале задержатся

Источник: Агентство «Москва»

Минусовые температуры в регионе прогнозируются также во вторник, 26 сентября, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на информацию ежедневного прогноза МЧС.

По данным ведомства, завтра на Южном Урале возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. При этом ночью ожидается похолодание до -4 градусов.

«Переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью и утром в отдельных районах туманы. Ветер юго-восточный с переходом днем на северо-восточный 2−7 м/с, днем отдельные порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью от плюс 3º до минус 2º, на поверхности почвы до минус 4º, днем плюс 4−9º», — говорится в сообщении МЧС.