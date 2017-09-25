Отопительный сезон стартовал в Дзержинске Нижегородской области 25 сентября

Источник: НИА-Нижний Новгород

«В этом году с 18 сентября мы начали поэтапное опробование системы и запуск тепла. К теплу подключены уже многие объекты социальной сферы», — приводятся в сообщении слова главы администрации Дзержинска Виктора Нестерова. Он также сообщил, что в течение текущей недели в плановом режиме будут запускаться и остальные котельные, к которым подключены жилые объекты.

Нестеров добавил, что серьезной задачей является проконтролировать те объекты, которые питаются от Дзержинской ТЭЦ: «В прошлом году там были проблемы с завоздушиванием систем. В этом году проведены необходимые мероприятия, которые позволят этих проблем избежать, и мы не будем по несколько раз перезапускать большие многоквартирные дома. В этом году пуск тепла должен пройти намного спокойнее и быстрее», пояснил Нестеров.

По словам директора ООО «УК «Управдом» Александра Борисова, многоквартирные жилые дома, которые обслуживает управляющая компания, готовы к приему теплоносителя от Дзержинской ТЭЦ и «Нижегородтеплогаза».

«Паспорта готовности подписаны на 99%. Остались только те дома, где проводится капитальный ремонт. Процесс пуска тепла технологически сложный, требующий времени. Сегодня к вечеру в некоторых квартирах, которые отапливаются от котельной № 29, тепло уже появится. Но это не говорит о том, что сегодня тепло будет во всех квартирах. Необходимо, чтобы жители, самостоятельно проводившие ремонтные работы на стояках отопления, открыли краны. В течение двух недель тепло появится в большинстве многоквартирных домов Дзержинска», — сказал Борисов.