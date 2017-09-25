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18:19 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

До конца года будет разработана схема строительства вдоль МКАД

Новые разрешения на стройку до утверждения территориальных схем выдавать перестанут.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

До конца года в Правительстве Москвы разработают схемы развития территорий вдоль МКАД, рассказал глава Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

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По его словам, без территориальных схем разрешения на строительство на этих землях выдавать не будут.

Застройщики уже получили документы на возведение там пяти миллионов «квадратов» недвижимости. В будущем на территориях, примыкающих к МКАД, можно построить еще четыре-пять миллионов квадратных метров.

«Однако решений о такой застройке нет. Это потенциал на перспективу, если он будет востребован», — отметил глава ведомства.

С учетом имеющихся разрешений потенциально на этих территориях может появиться около 10 миллионов квадратных метров недвижимости.

Около половины из них придется на жилье, вторая половина — коммерческая застройка, которая обеспечит новые рабочие места.

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