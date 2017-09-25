До конца года будет разработана схема строительства вдоль МКАД
Новые разрешения на стройку до утверждения территориальных схем выдавать перестанут.
Новые разрешения на стройку до утверждения территориальных схем выдавать перестанут.
До конца года в Правительстве Москвы разработают схемы развития территорий вдоль МКАД, рассказал глава Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
Застройщики уже получили документы на возведение там пяти миллионов «квадратов» недвижимости. В будущем на территориях, примыкающих к МКАД, можно построить еще
«Однако решений о такой застройке нет. Это потенциал на перспективу, если он будет востребован», — отметил глава ведомства.
Около половины из них придется на жилье, вторая половина — коммерческая застройка, которая обеспечит новые рабочие места.