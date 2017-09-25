До конца года будет разработана схема строительства вдоль МКАД

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

До конца года в Правительстве Москвы разработают схемы развития территорий вдоль МКАД, рассказал глава Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, без территориальных схем разрешения на строительство на этих землях выдавать не будут.

Застройщики уже получили документы на возведение там пяти миллионов «квадратов» недвижимости. В будущем на территориях, примыкающих к МКАД, можно построить еще четыре-пять миллионов квадратных метров.

«Однако решений о такой застройке нет. Это потенциал на перспективу, если он будет востребован», — отметил глава ведомства.

С учетом имеющихся разрешений потенциально на этих территориях может появиться около 10 миллионов квадратных метров недвижимости.