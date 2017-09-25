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16:38 (мск), источник: Sputnik

В Узбекистане с 1 октября впервые вводится рейтинг для врачей

Врачи, которые в рамках рейтинга наберут наибольшее количество баллов, получат премии.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. В Узбекистане с 1 октября будет введена новая рейтинговая система оценки работы врачей, медсестер и медицинских учреждений, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В частности, новая рейтинговая система будет оценивать эффективность деятельности учреждений первичной медико-санитарной помощи, а также их врачебного и среднего медицинского персонала. Она будет состоять из четырех основных этапов.

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На первом будут оцениваться показатели полноты выполнения функциональных обязанностей и негативные показатели врачебного и среднего медицинского персонала, на втором — изучаться показатели полноценности, качества и конечных результатов, а также негативные показатели деятельности самих учреждений первичной медико-санитарной помощи.

В ходе третьего специалисты определят меры стимулирования или наказания, исходя из набранных итоговых баллов. На заключительном этапе Министерство здравоохранения примет решение о необходимости аттестации руководителей этих медучреждений.

Рейтинговую оценку планируется проводить два раза в год путем изучения учетной и отчетной документации. Для этого будут созданы специальные группы мониторинга.

Патронажные медицинские сестры и врачи общей практики, набравшие итоговые баллы от 85% и выше от максимально возможных, получат персональные надбавки к заработной плате в размере от 5 до 20% от должностной тарифной ставки.

Так, например, набравшие от 85 до 87% получит прибавку в 5%, от 87 до 91% — 10%, от 91 до 96% — 15%, от 96 до 100% — 20%. При этом те, кто получил от 55 до 85%, останутся без дополнительного материального стимулирования. К персоналу, набравшему менее 55%, применят меры дисциплинарных взысканий в соответствии с законодательством.

Наиболее отличившимся, набравшим самые высокие баллы, будут выделять единовременные премии в размере не более двух окладов один раз в год.

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