В Узбекистане с 1 октября впервые вводится рейтинг для врачей
Врачи, которые в рамках рейтинга наберут наибольшее количество баллов, получат премии.
Врачи, которые в рамках рейтинга наберут наибольшее количество баллов, получат премии.
ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. В Узбекистане с 1 октября будет введена новая рейтинговая система оценки работы врачей, медсестер и медицинских учреждений, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В частности, новая рейтинговая система будет оценивать эффективность деятельности учреждений первичной
На первом будут оцениваться показатели полноты выполнения функциональных обязанностей и негативные показатели врачебного и среднего медицинского персонала, на втором — изучаться показатели полноценности, качества и конечных результатов, а также негативные показатели деятельности самих учреждений первичной
В ходе третьего специалисты определят меры стимулирования или наказания, исходя из набранных итоговых баллов. На заключительном этапе Министерство здравоохранения примет решение о необходимости аттестации руководителей этих медучреждений.
Рейтинговую оценку планируется проводить два раза в год путем изучения учетной и отчетной документации. Для этого будут созданы специальные группы мониторинга.
Патронажные медицинские сестры и врачи общей практики, набравшие итоговые баллы от 85% и выше от максимально возможных, получат персональные надбавки к заработной плате в размере от 5 до 20% от должностной тарифной ставки.
Так, например, набравшие от 85 до 87% получит прибавку в 5%, от 87 до 91% — 10%, от 91 до 96% — 15%, от 96 до 100% — 20%. При этом те, кто получил от 55 до 85%, останутся без дополнительного материального стимулирования. К персоналу, набравшему менее 55%, применят меры дисциплинарных взысканий в соответствии с законодательством.
Наиболее отличившимся, набравшим самые высокие баллы, будут выделять единовременные премии в размере не более двух окладов один раз в год.