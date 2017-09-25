В ГУВД объяснили наиболее частые причины возгорания автомобилей

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Пресс-служба ГУВД столицы опубликовала перечень наиболее частых причин возгорания автомобилей в столице.

Так, согласно сообщению, причины могут быть самые разные — от курения в салоне до поджога. Однако больше половины случаев возгорания происходит из-за неправильной эксплуатации или установки дополнительного оборудования.

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Причём вероятность пожара зависит не от того, новая машина или старая, а от её состояния и обслуживания.

«Самая распространенная причина пожаров в автомобилях — короткое замыкание. Плохие контакты, предохранители, рассчитанные на больший ток, установка вместо предохранителей “жучков”, несоответствие сечения провода, увеличение нагрузки сверх паспортной — всё это последствия ремонта авто самостоятельно или на кустарных СТО», — указывает пресс-служба ГУВД.

Кроме того, зачастую установка мощного оборудования, которое не было предусмотрено производителем, приводит к серьезным последствиям. Магнитолы, усилители, сигнализация, стеклоподъёмники — все это требует расчётов и квалифицированной установки.

Управление также указывает, что автомобиль почти полностью сгорает примерно за 3−5 минут, поэтому призывает автолюбителей обеспечить себя заранее всем необходимым, а именно:

1. Огнетушителем.

2. Плотными х/б перчатками, которые уберегут от ожогов.

3. Приспособлением для снятия клеммы аккумулятора.

Перечень действий при возгорании автотранспортного средства:

1. В первую очередь необходимо вызвать пожарных по телефону «101».

2. Максимально быстро остановить авто, если вы в движении. Тормозить прямо в полосе, если не дают перестроиться — дорога каждая секунда.

3. Открыть капот рычагом из салона. Но не поднимать его, если увидите пламя или густой дым, — так можно избежать притока кислорода и усиления возгорания.

4. Сбить пламя, направив раструб огнетушителя в образовавшуюся щель между капотом и радиаторной решеткой.