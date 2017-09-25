В ГУВД объяснили наиболее частые причины возгорания автомобилей
С увеличением количества автотранспорта регулярно растет число возгораний, поэтому столичное управление внутренних дел опубликовало план действий в таких ситуациях.
С увеличением количества автотранспорта регулярно растет число возгораний, поэтому столичное управление внутренних дел опубликовало план действий в таких ситуациях.
ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik.
Так, согласно сообщению, причины могут быть самые разные — от курения в салоне до поджога. Однако больше половины случаев возгорания происходит
Причём вероятность пожара зависит не от того, новая машина или старая, а от её состояния и обслуживания.
«Самая распространенная причина пожаров в автомобилях — короткое замыкание. Плохие контакты, предохранители, рассчитанные на больший ток, установка вместо предохранителей “жучков”, несоответствие сечения провода, увеличение нагрузки сверх паспортной — всё это последствия ремонта авто самостоятельно или на кустарных СТО», — указывает
Кроме того, зачастую установка мощного оборудования, которое не было предусмотрено производителем, приводит к серьезным последствиям. Магнитолы, усилители, сигнализация, стеклоподъёмники — все это требует расчётов и квалифицированной установки.
Управление также указывает, что автомобиль почти полностью сгорает примерно за 3−5 минут, поэтому призывает автолюбителей обеспечить себя заранее всем необходимым, а именно:
1. Огнетушителем.
2. Плотными х/б перчатками, которые уберегут от ожогов.
3. Приспособлением для снятия клеммы аккумулятора.
Перечень действий при возгорании автотранспортного средства:
1. В первую очередь необходимо вызвать пожарных по телефону «101».
2. Максимально быстро остановить авто, если вы в движении. Тормозить прямо в полосе, если не дают перестроиться — дорога каждая секунда.
3. Открыть капот рычагом из салона. Но не поднимать его, если увидите пламя или густой дым, — так можно избежать притока кислорода и усиления возгорания.
4. Сбить пламя, направив раструб огнетушителя в образовавшуюся щель между капотом и радиаторной решеткой.
5. Сбив пламя, открыть капот полностью. Потушить пламя окончательно. Снять клемму для предотвращения повторного возгорания.