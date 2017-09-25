Новое шоссе поможет избавиться от пробок в Кронштадте

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В Кронштадте появится новое шоссе, которое получит название Цитадельского, сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Работы по его проектированию начнутся в 2018 году.

Цитадельское шоссе должно стать дублером главной магистрали города. Власти рассчитывают, что его строительство позволить избавиться от пробок и снизить транспортную нагрузку в дни проведения различных праздников, в том числе парада ВМФ.

Кроме того, в 2017 года будет отремонтировано Кронштадтское шоссе.