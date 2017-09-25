Новое шоссе поможет избавиться от пробок в Кронштадте
Проектировать дорогу начнут в следующем году.
Проектировать дорогу начнут в следующем году.
В Кронштадте появится новое шоссе, которое получит название Цитадельского, сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Работы по его проектированию начнутся в 2018 году.
Цитадельское шоссе должно стать дублером главной магистрали города. Власти рассчитывают, что его строительство позволить избавиться от пробок и снизить транспортную нагрузку в дни проведения различных праздников, в том числе парада ВМФ.
Напомним, в День ВМФ движение на КАД в районе Кронштадта было серьезно затруднено