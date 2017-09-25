На Среднем Урале превышен эпидпорог по ОРВИ
За неделю заболели 28 700 человек.
За неделю заболели 28 700 человек.
С 18 по 25 сентября в Свердловской области зарегистрировано 28,7 тысячи случаев заболевания ОРВИ. Показатель выше эпидпорога на 13% и выше уровня прошлой недели на 19,3%. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в
В столице Урала с гриппом и ОРВИ слегли 12,8 тысячи человек. Заболеваемость в городе находится на уровне эпидемического порога.
Стоит отметить, что в Свердловской области от гриппа привито порядка 300 тысяч человек — лишь 7,3% от населения региона.