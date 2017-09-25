В Татарстане учителя получили более 17 тысяч ноутбуков

Источник: РИА Новости

«В образовательные учреждения Татарстана были поставлены 17,68 тысячи современных ноутбуков. Новые портативные компьютеры поступили взамен морально устаревшей компьютерной техники, которая предоставлялась педагогам в 2010—2011 годах, в том числе для работы в системе «Электронное образование Республики Татарстан», — говорится в сообщении.

По информации начальника отдела департамента образования и культуры центра информационных технологий республики, являющегося техническим оператором системы «Электронное образование Республики Татарстан», Рустема Ибатуллина, обновленная компьютерная техника является более мобильной, удобной и производительной, что позволит педагогам не только более продуктивно работать в системе, но и широко использовать современные ИТ-технологии в образовательном процессе.

Новые персональные ноутбуки были поставлены в 15 государственных образовательных учреждений, 53 коррекционные школы, а также 46 муниципальных образований республики для более чем 300 муниципальных образовательных учреждений.

В 2016 году уже была обновлена часть компьютерной техники для педагогов республики — более 10 тысяч ноутбуков. Таким образом, за 2 года татарстанские учителя получили около 28 тысяч современных портативных устройств.