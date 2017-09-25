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16:39 (мск), источник: КрымPress

В Севастополе снесут 600 незаконных нестационарных торговых объектов

Более 400 уведомлений о демонтаже незаконных нестационарных торговых объектов (НТО) вручено севастопольским предпринимателям. Об этом сообщил начальник Главного управления потребительского рынка и лицензирования Вадим Кирпичников.

«Первый шаг работы — площадь 50-летия им. СССР. На сегодняшний день здесь демонтировано 24 объекта, а всем 118 лицам, осуществляющим торговлю на площади, выдано уведомление о необходимости убрать торговую точку», — сообщил В. Кирпичников.

Как отметил руководитель управления, объекты на пл. 50-летия СССР вызывали наибольшее количество нареканий со стороны горожан, поэтому было принято решение начать демонтаж именно со Стрелецкой бухты.

«Следующая точка — площадь Захарова. На несанкционированную торговлю на Северной стороне также поступает большое количество жалоб от жителей нашего города. Соответствующие уведомления предпринимателям вручены, по истечению 10 дневного срока, если ларьки не будут убраны силами собственников, мы начнем их демонтаж», — подчеркнул Кирпичников.

Всего же в городе около 600 незаконных торговых объектов, которые в течение года будут демонтированы

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