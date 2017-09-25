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17:24 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградским льготникам в течение недели нужно принять решение по набору соцуслуг

Федеральным льготникам до 2 октября нужно определиться с набором социальных услуг. Законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами полностью либо частично. Менять порядок получения социальных услуг можно ежегодно.

Источник: РИАЦ

На сегодняшний день более 80% льготников Волгоградской области отказались от набора социальных услуг и сделали выбор в пользу его денежного эквивалента. Это около 190 тысяч граждан из более 230 тысяч получателей ЕДВ в Волгоградской области.

«Подать соответствующее заявление можно в территориальный орган ПФР или МФЦ, а также в электронном виде в Личном кабинете гражданина на сайте www.pfrf.ru, либо направить по почте. Если форма получения НСУ в настоящий момент гражданина устраивает, обращаться в ПФР не нужно. Заявления, поданные в текущем году, начинают свое действие с 1 января следующего года», — пояснили в отделении ПФР по Волгоградской области.

Набор соцуслуг предоставляется получателям ежемесячной денежной выплаты, в том числе ветеранам, инвалидам, гражданам, ru., и включает в себя:

— Обеспечение по рецептам лекарственными препаратами для медицинского применения и медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов — 807,94 рубля.

— Предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний — 124,99 рублей.

— Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 116,04 рубля.

Стоимость полного денежного эквивалента НСУ составляет 1048,97 руб. в месяц. Денежный эквивалент набора социальных услуг выплачивается вместе с ежемесячной денежной выплатой.

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