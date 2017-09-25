Движение по Глазковскому мосту в сторону центра ограничат с 9 утра и до вечера во вторник
Искать новые пути для передвижения придётся иркутянам. Движение по Глазковскому мосту в сторону центра будет ограничено с 9 утра и до вечера.
Искать новые пути для передвижения придётся иркутянам. Движение по Глазковскому мосту в сторону центра будет ограничено с 9 утра и до вечера.
Причина — коммунальная авария, которая случилась там накануне — произошёл прорыв на теплотрассе. Облака пара окутали мост, поток горячей воды лился прямо в Ангару. Энергетики перекрыли магистраль и ограничили движение по мосту.
— Планируем перекрыть одну полосу движения по Ангарскому мосту в течение 18 часов провести ремонт самого трубопровода, собрать существующую схему теплоснабжения и открыть схему движения транспорта, — говорит заместитель технического директора участка тепловых сетей