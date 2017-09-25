Движение по Глазковскому мосту в сторону центра ограничат с 9 утра и до вечера во вторник

Причина — коммунальная авария, которая случилась там накануне — произошёл прорыв на теплотрассе. Облака пара окутали мост, поток горячей воды лился прямо в Ангару. Энергетики перекрыли магистраль и ограничили движение по мосту. Из-за этого в городе образовались пробки, люди часами не могли уехать домой. Популярный интернет-сервис Яндекс-пробки поставил заторам 9 баллов из 10ти возможных. 26 сентября ремонтные работы на мосту продолжат. Поэтому автомобилистам специалисты советуют искать объездные пути заранее.