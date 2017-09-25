В Волгоградской области должник прятался от банка на кладбище

Исполнительный лист по наложению ареста на его автомобиль Peugeot поступил в районную службу судебных приставов, поскольку представители банка обратились в суд. Судебные приставы отправились по месту жительства должника. Дом оказался заброшенным, было очевидно, что в нем никто не жил. От соседей госслужащие узнали, что мужчина переехал в другое село, сообщает ВДТВ со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Волгоградской области.

Но и по новому адресу должника не оказалось дома. Соседка мужчины посоветовала поискать его на местном кладбище, где он работает.