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17:27 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгоградской области должник прятался от банка на кладбище

В Жирновском районе гражданин перестал выплачивать долг по кредиту за автомашину.

Исполнительный лист по наложению ареста на его автомобиль Peugeot поступил в районную службу судебных приставов, поскольку представители банка обратились в суд. Судебные приставы отправились по месту жительства должника. Дом оказался заброшенным, было очевидно, что в нем никто не жил. От соседей госслужащие узнали, что мужчина переехал в другое село, сообщает ВДТВ со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Волгоградской области.

Но и по новому адресу должника не оказалось дома. Соседка мужчины посоветовала поискать его на местном кладбище, где он работает.

Когда на кладбище гражданин увидел приставов, то был несказанно шокирован и не стал препятствовать действиям госслужащих, которые принялись описывать находящийся тут же автомобиль. Готовятся документы для передачи арестованного имущества на реализацию.

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