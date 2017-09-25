В Волгоградской области должник прятался от банка на кладбище
В Жирновском районе гражданин перестал выплачивать долг по кредиту за автомашину.
В Жирновском районе гражданин перестал выплачивать долг по кредиту за автомашину.
Исполнительный лист по наложению ареста на его автомобиль Peugeot поступил в районную службу судебных приставов, поскольку представители банка обратились в суд. Судебные приставы отправились по месту жительства должника. Дом оказался заброшенным, было очевидно, что в нем никто не жил. От соседей госслужащие узнали, что мужчина переехал в другое село, сообщает ВДТВ со ссылкой на
Но и по новому адресу должника не оказалось дома. Соседка мужчины посоветовала поискать его на местном кладбище, где он работает.
Когда на кладбище гражданин увидел приставов, то был несказанно шокирован и не стал препятствовать действиям госслужащих, которые принялись описывать находящийся тут же автомобиль. Готовятся документы для передачи арестованного имущества на реализацию.