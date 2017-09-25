Видеорегистраторы: МВД готовит важную реформу

Источник: РИА "Новости"

Сейчас, если сотрудники ГИБДД получают видеозапись, на которой снято нарушение ПДД, им необходимо провести соответствующую проверку: инспектору приходится опрашивать лицо, предоставившее информацию, устанавливать по банкам данных предполагаемого правонарушителя, вызывать его для опроса, выявлять дополнительных свидетелей и т. д.

«Рассмотрение подобных обращений влечёт за собой значительные временные и ресурсные затраты сотрудников Госавтоинспекции», — отмечает сайт Правительства России. При этом сотрудники МВД, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, ограничены двухмесячным сроком.

Однако власти подготовили законопроект, который предлагает назначать административные наказания за отдельные нарушения ПДД без составления протокола: проще говоря, если гражданин, зарегистрированный на Госуслугах, пришлёт видео, как некий автомобилист не соблюдает Правила, нарушителю автоматически выпишут штраф.