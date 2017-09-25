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17:08 (мск), источник: Uralpress.ru

Смог накроет четыре города Челябинской области

В четырех городах Челябинской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. Автомобилистам рекомендуют пересесть на общественный транспорт.

Источник: Uralpress.ru

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве экологии области, НМУ ожидаются Коркино, Карабаше, Троицке, Сатке. В этот период слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия способствуют скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.

В Сатке, Коркино, Троицке неблагоприятные метеоусловия установятся с 19 часов понедельника, 25 сентября, до 14 часов вторника, 26 сентября.

В Карабаше НМУ будут менее продолжительными — начнутся в это же время, а завершаться чуть раньше (в 11 часов 26 сентября).

В ГУ МЧС области настоятельно рекомендуют южноуральцам в этот период не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры. Их просят, по возможности, отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Руководителю ОГКУ «ЦЭМ» предложено рассмотреть возможность выезда передвижной автоматизированной лаборатории, а местным властям — использовать имеющиеся лаборатории для организации замеров.

В случае возникновения сильной задымлённости нужно проинформировать отдел метеопрогнозов Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды по телефону (351) 260−67−70.

Жалобы на загрязнение атмосферного воздуха следует направлять в региональное управление Росприроднадзора (телефон (351) 237−81−83, факс (351) 237−49−98) или управление Роспотребнадзора (телефон/факс (351) 263−64−90).

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