Смог накроет четыре города Челябинской области

Источник: Uralpress.ru

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве экологии области, НМУ ожидаются Коркино, Карабаше, Троицке, Сатке. В этот период слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия способствуют скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.

В Сатке, Коркино, Троицке неблагоприятные метеоусловия установятся с 19 часов понедельника, 25 сентября, до 14 часов вторника, 26 сентября.

В Карабаше НМУ будут менее продолжительными — начнутся в это же время, а завершаться чуть раньше (в 11 часов 26 сентября).

В ГУ МЧС области настоятельно рекомендуют южноуральцам в этот период не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры. Их просят, по возможности, отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Руководителю ОГКУ «ЦЭМ» предложено рассмотреть возможность выезда передвижной автоматизированной лаборатории, а местным властям — использовать имеющиеся лаборатории для организации замеров.

В случае возникновения сильной задымлённости нужно проинформировать отдел метеопрогнозов Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды по телефону (351) 260−67−70.