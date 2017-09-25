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19:04 (мск), источник: Sputnik.by

Связь с несовершеннолетней: экс-чиновника из Вишнево осудили на 15 лет

Мужчина пойдет в зону по «нехорошей» статье — в уголовном мире к осужденным за подобные преступления «особое отношение».

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 сен — Sputnik. Экс-председатель сельского совета из Бобруйского района Могилевской области приговорен к 15 годам лишения свободы, он признан виновным в связи с несовершеннолетней.

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Суд Бобруйского района и Бобруйска огласил приговор бывшему 57-летнему председателю Вишневского сельсовета, ему было предъявлено обвинение в интимной связи с несовершеннолетней девочкой.

Суд поддержал сторону обвинения и назначил ему столько, сколько просил прокурор — 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Информация об интимной связи немолодого председателя сельсовета с 14-летней девочкой, которая является ВИЧ-инфицированной, появилась в СМИ в конце прошлого года.

Впоследствии в правоохранительных органах сообщили, что в отношении мужчины следователи возбудили уголовное по ст. 168 (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) Уголовного кодекса Беларуси.

Местные СМИ тогда сообщили: секс-скандал случился после того, как девочка заявила, что беременна. Мать настояла на аборте и в медицинском учреждении выяснили, что ребенок является ВИЧ-инфицированным. Девочка призналась, что имела интимную связь с председателем местного сельсовета.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном порядке.

57-летний мужчина пойдет в зону по «нехорошей» статье — в уголовном мире к осужденным за подобные преступления «особое отношение».

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