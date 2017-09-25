Связь с несовершеннолетней: экс-чиновника из Вишнево осудили на 15 лет
Мужчина пойдет в зону по «нехорошей» статье — в уголовном мире к осужденным за подобные преступления «особое отношение».
Мужчина пойдет в зону по «нехорошей» статье — в уголовном мире к осужденным за подобные преступления «особое отношение».
МИНСК, 25 сен — Sputnik.
Суд Бобруйского района и Бобруйска огласил приговор бывшему 57-летнему председателю Вишневского сельсовета, ему было предъявлено обвинение в интимной связи с несовершеннолетней девочкой.
Суд поддержал сторону обвинения и назначил ему столько, сколько просил прокурор — 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.
Информация об интимной связи немолодого председателя сельсовета с 14-летней девочкой, которая является
Впоследствии в правоохранительных органах сообщили, что в отношении мужчины следователи возбудили уголовное по ст. 168 (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) Уголовного кодекса Беларуси.
Местные СМИ тогда сообщили:
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном порядке.
57-летний мужчина пойдет в зону по «нехорошей» статье — в уголовном мире к осужденным за подобные преступления «особое отношение».