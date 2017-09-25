Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Возмущенная Поплавская напала на Бузову после премии
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
На Украине убили председателя правления энергетической компании
Звезды, которые борются сегодня с раком: как проходит лечение
39-летняя Амаль Клуни в красном костюме затмила всех (фото)
Как отдыхать будем? Время изучить график праздников и выходных на 2018 год
Шепелев: «Малахов поступает профессионально, но бесчеловечно»
Праправнучка Матильды Кшесинской стала балериной Большого театра
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
Актриса Мария Шумакова показала, как загорает без белья - СМИ
"Слон и моська": СМИ о военной технике РФ и НАТО
Мелания Трамп выбрала неуместный для ООН наряд (фото)
29-летняя Рианна пришла на презентацию в «детском» платье (фото)
СМИ: Овсиенко боится, что жених вернётся к экс-жене и детям
СМИ: Кабаева произвела фурор на юбилее Кобзона
СМИ: тело убитого хоккеиста пролежало в квартире 1,5 месяца
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
10Лучшие снимки Cassini
10Apple показала новые iPhone
17:59 (мск), источник: Volga News

В понедельник вечером Самара встала в девятибальных пробках

В понедельник, 25 сентября, в шестом часу вечера, на карте Самары в «Яндексе» большинство улиц окрасились к красный цвет, означающий заторы транспорта, и появился значок девятибальных пробок с подписью «Город стоит».

Помимо традиционных вечерних заторов на улицах Кутякова и Водников, в старой части города движение было затрудено на ул. Красноармейской от ул. Молодогвардейской до ул. Спортивной, на ул. Льва Толстого, от Арцыбушевской до ул. Спортивной.

Также красным цветом по направлению из города были обозначены дороги в центре города: ул. Полевая, пр. Ленина, ул. Лесная, ул. Революционная, ул. Мичурина. На ул. Лесной при этом появился значок ДТП.

Сплошная пробка по направлению на выезд из города была обозначена на ул. Тухачевского с переходом на ул. Гагарина с продолжением до ул. Авроры. Также автомобильные заторы местами отмечались на пр. Кирова, ул. Ново-Вокзальной, Заводском шоссе и ул. Ново-Садовой. Пробка имелась и на Московском шоссе от ул. Революционная до ул. Авроры и от ул. Жигулевской до пр. Кирова.

При этом в городе помимо ул. Лесной было обозначено еще несколько мест, где имелись ДТП. В частности, значки аварий были на ул. Ново-Садовой, у перекрестка с ул. Академика Платонова, на Московском шоссе, в районе ул. Жигулевской, на пересечении пр. Кирова и ул. Победы и на ул. Промышленности, в районе пересечения с ул. Аэродромной.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Врио губернатора Самарской области назначен Дмитрий Азаров
Что изменится в жизни россиян с 1 октября
ЦБ предложил запретить банкирам-банкротам выезд за границу
ГП заявила о «бездействии» Росавиации в ситуации с «ВИМ-Авиа»
В ФАС рассказали, когда будет отменен национальный роуминг
Путин отправил в отставку губернатора Самарской области
Названы страны, легче всех выдающие россиянам шенгенскую визу
Видеорегистраторы: МВД готовит важную реформу
Спорт
Черчесов назвал список игроков на матчи с Южной Кореей и Ираном Тренерский штаб национальной команды России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольным матчам
Авто
На автомобиль упала деталь от «Боинга 777» (с высоты 2 000 м) Элемент крыла массой более 4 кг оторвался при взлёте борта авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines из японского аэропорта Кансай
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Шепелев: «Малахов поступает профессионально, но бесчеловечно» Автор и ведущий программы «На самом деле» рассказал, как работает полиграф на программе, можно ли соврать во время шоу, а также о своем отношении к переходу Андрея Малахова на другой канал
Недвижимость
Россияне начали продавать жилье, чтобы купить криптовалюту
3 варианта планировки кухни в типовой однушке
Москвичи продолжают проситься в реновацию
Новостройки в Москве начали дорожать
Леди
В моду вошли безумные женские носки (фото) Забавные носки — отличный и не очень дорогой способ поднять себе настроение
Дети
70-летний Борис Галкин впервые стал отцом У актера родилась дочка.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь