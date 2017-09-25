В понедельник вечером Самара встала в девятибальных пробках

Помимо традиционных вечерних заторов на улицах Кутякова и Водников, в старой части города движение было затрудено на ул. Красноармейской от ул. Молодогвардейской до ул. Спортивной, на ул. Льва Толстого, от Арцыбушевской до ул. Спортивной.

Также красным цветом по направлению из города были обозначены дороги в центре города: ул. Полевая, пр. Ленина, ул. Лесная, ул. Революционная, ул. Мичурина. На ул. Лесной при этом появился значок ДТП.

Сплошная пробка по направлению на выезд из города была обозначена на ул. Тухачевского с переходом на ул. Гагарина с продолжением до ул. Авроры. Также автомобильные заторы местами отмечались на пр. Кирова, ул. Ново-Вокзальной, Заводском шоссе и ул. Ново-Садовой. Пробка имелась и на Московском шоссе от ул. Революционная до ул. Авроры и от ул. Жигулевской до пр. Кирова.