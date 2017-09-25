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18:07 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Краснооктябрьском районе Волгограда отключат воду на два дня

Компания «Концессии водоснабжения» предупреждает об отключениях воды в Краснооктябрьском районе Волгограда с 8:30 26 сентября до 19:00 27 сентября.

Источник: Волгоградское деловое телевидение

Как отмечают на предприятии, отключение воды вызвано необходимостью подключения участка нового водовода диаметром 300 мм и протяженностью 740 метров в действующую водопроводную нить от проспекта Ленина до поселка Нижние Баррикады.

Ограничено водоснабжение будет по следующим адресам Краснооктябрьского района:

— пр. Ленина, д. № 114.

— ул. Тряскина, д. № 1−50.

— ул. Прибалтийская, д. № 1−17.

— пр. Волжский, д. № 2, 4, 6, 8, 12.

— ул. Матевосяна, д. № 18, 22, 24, 26, 28, 30, 30а, 32, 36.

— ул. Чистоозерная, д. № 12, 14, 14а, 16, 16а, 51, 53, 53а.

— пос. Металлургов, д. № 12−190.

Компания приносит извинения волгоградцам за временные неудобства, но дает понять, что нынешние сложности приведут к надежной работе водопровода на долгие годы.

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