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18:28 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежские стадионы «Чайка» и «Локомотив» введут в эксплуатацию уже в ноябре

«Чайка» и «Локомотив» прошли проверку оргкомитета Чемпионата мира по футболу — 2018.

Источник: Вести - Воронеж

Серьёзных замечаний нет — об этом заявил руководитель регионального Управления физической культуры и спорта Владимир Кадурин.

Оба объекта введут в эксплуатацию уже в ноябре. До мая 2018 года муниципалитет будет поддерживать полную готовность стадионов к чемпионату. Сейчас отрабатывают маршруты и схемы передвижения команд, а вот места проживания уже определены — это отель «ЯР» и «Арт-Отель».

Только после жеребьевки 1 декабря станет известно, станут ли воронежские стадионы тренировочными базами для какой-либо из команд, но уже ясно, что после чемпионата отремонтированные площадки пустовать не будут.

Владимир Кадурин, руководитель Управления физической культуры и спорта Воронежской области:

«Одна из основных задач — это была задача наследия. То, что после Чемпионата Мира останется нашим мальчишкам и девчонкам и нашему населению для занятий футболом».

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