Воронежские стадионы «Чайка» и «Локомотив» введут в эксплуатацию уже в ноябре

Источник: Вести - Воронеж

Серьёзных замечаний нет — об этом заявил руководитель регионального Управления физической культуры и спорта Владимир Кадурин.

Оба объекта введут в эксплуатацию уже в ноябре. До мая 2018 года муниципалитет будет поддерживать полную готовность стадионов к чемпионату. Сейчас отрабатывают маршруты и схемы передвижения команд, а вот места проживания уже определены — это отель «ЯР» и «Арт-Отель».

Только после жеребьевки 1 декабря станет известно, станут ли воронежские стадионы тренировочными базами для какой-либо из команд, но уже ясно, что после чемпионата отремонтированные площадки пустовать не будут.

Владимир Кадурин, руководитель Управления физической культуры и спорта Воронежской области: