Воронежские стадионы «Чайка» и «Локомотив» введут в эксплуатацию уже в ноябре
«Чайка» и «Локомотив» прошли проверку оргкомитета Чемпионата мира по футболу — 2018.
«Чайка» и «Локомотив» прошли проверку оргкомитета Чемпионата мира по футболу — 2018.
Серьёзных замечаний нет — об этом заявил руководитель регионального Управления физической культуры и спорта Владимир Кадурин.
Оба объекта введут в эксплуатацию уже в ноябре. До мая 2018 года муниципалитет будет поддерживать полную готовность стадионов к чемпионату. Сейчас отрабатывают маршруты и схемы передвижения команд, а вот места проживания уже определены — это отель «ЯР» и «Арт-Отель».
Только после жеребьевки 1 декабря станет известно, станут ли воронежские стадионы тренировочными базами для
Владимир Кадурин, руководитель Управления физической культуры и спорта Воронежской области:
«Одна из основных задач — это была задача наследия. То, что после Чемпионата Мира останется нашим мальчишкам и девчонкам и нашему населению для занятий футболом».