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18:19 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Похолодание идет в регион

За то, что пора начинать отопительный сезон выступают синоптики. И причиной тому — холодные, по-настоящему осенние ночи.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +29° 55% 762 мм рт. ст. 0 м/с

Так, на этой неделе Нижегородский гидрометцентр прогнозирует понижение температуры. Дневной фон составит +7+10, а ночами в Нижнем Новгород +3−5, на севере области до — 2, на почве даже до -4. И хотя солнце еще будет радовать нижегородцев в последние дни сентября и в начале октября, однако оно уже не будет теплым.

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