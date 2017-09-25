Похолодание идет в регион

Так, на этой неделе Нижегородский гидрометцентр прогнозирует понижение температуры. Дневной фон составит +7+10, а ночами в Нижнем Новгород +3−5, на севере области до — 2, на почве даже до -4. И хотя солнце еще будет радовать нижегородцев в последние дни сентября и в начале октября, однако оно уже не будет теплым.

