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18:34 (мск), источник: НИА Самара

На Хлебной площади в Самаре ведутся археологические раскопки

В Самаре на территории Хлебной площади проводятся археологические раскопки.

Источник: РИА "Новости"

На участке, общей площадью 732 квадратных метра идут работы по вскрытию грунта. В настоящее время обнаружены деревянные сооружения, которые могут относиться к самарской крепости начала 18 века. Датирующий материал представлен монетами, нагрудными крестами и керамикой. Также были обнаружены пушечные ядра и копье 18 века.

Для проведения более точного анализа обнаруженных деревянных сооружений будет проведено дальнейшее исследование и вскрытие грунта, сообщает пресс-служба администрации Самары.

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