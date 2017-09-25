Когда подключат отопление в Астане

По Правилам проведения отопительного сезона в городе Астане при установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха +10 °С и ниже в течение пяти суток принимается решение местного исполнительного органа о начале отопительного сезона. Согласно данным правилам, срок подключения тепла в этом сезоне наступает 27 сентября. Однако с ростом положительных температур наружного воздуха эти сроки могут корректироваться.