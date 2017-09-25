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20:11 (мск), источник: Newtimes.kz

Когда подключат отопление в Астане

Как сообщили власти города, в настоящее время энергоисточники, инженерные сети и объекты жизнеобеспечения столицы готовы к началу отопительного сезона, сообщается на официальном сайте акимата Астаны.

Источник: Newtimes.kz

По Правилам проведения отопительного сезона в городе Астане при установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха +10 °С и ниже в течение пяти суток принимается решение местного исполнительного органа о начале отопительного сезона. Согласно данным правилам, срок подключения тепла в этом сезоне наступает 27 сентября. Однако с ростом положительных температур наружного воздуха эти сроки могут корректироваться.

«Тем не менее в настоящее время осуществляется подача тепла в объекты соцкультбыта (детские сады, школы, другие детские и учебные заведения, а также объекты здравоохранения). Одновременно по заявкам КСК акимат города готов подать тепло отдельным жилым домам при наличии паспортов готовности», — отметили в акимате столицы.

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