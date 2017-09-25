Лукашенко согласился приехать в Чечню по приглашению Кадырова

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 сен — Sputnik. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пригласил президента Беларуси Александра Лукашенко посетить Грозный, белорусский лидер ответил согласием на приглашение, сообщает Sputnik.

Читайте также Кадырову понравился красивый и чистый Минск

Кадыров в понедельник, 25 сентября, прибыл с официальным визитом в Минск. Глав Чечни встретился с главой белорусского государства — стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества.

«Я благодарен Александру Лукашенко за приглашение. И был приятно впечатлен от нашей встречи. Чеченцы — народ гостеприимный, и я пригласил Александра Григорьевича посетить Чеченскую республику во время очередного визита в Россию», — написал Кадыров в Telegram.

Глава Чечни отметил, что белорусский лидер на его приглашение ответил согласием.

Кадыров рассказал, что встреча с Лукашенко имела очень теплый и дружеский характер. По его словам, они обсудили сотрудничество в различных сферах. «Приоритетными направлениями взаимодействия, как легко догадаться, станут промышленность, сельское хозяйство, переработка продукции агропрома, создание совместных предприятий. Уже даны соответствующие поручения», — сказал он.

Кадыров добавил, что Лукашенко оценил успехи Чечни и выразил уверенность, что стороны могут совместно работать в регионе над созданием предприятий и высокотехнологичных продуктов.