Богатый китаец подарил девушке двухметрового плюшевого мишку. Но она все равно его отвергла

Некоторые пользователи китайской соцсети Weibo предположили, что сцена с медведем — постановочная, и могла быть использована, как вирусная реклама. Неясно, кто стоит за рекламой — огромных плюшевых медведей производит американская компания Costco, у которой нет магазинов в Китае.