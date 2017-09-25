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20:13 (мск), источник: Nur.kz

Скандальное дело о квартире вместо почки подошло к концу

Мама девочки утверждает, что деньги тратила исключительно на медикаменты, а оставшиеся средства не может вернуть.

Источник: Nur.kz

Городской суд Алматы поставил точку в скандальном деле больной 12-летней девочки, тянувшемся полгода. Волонтеры, собравшие 12 миллионов на операцию ребенку, заявили, что ее мать купила квартиру на эти деньги, передает КТК.

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Волонтеры приехали на судебное заседание со всей страны. Однако Акмарал отказывается возвращать деньги, несмотря на решение суда.

Юрист Жанна Сапатова заявила, что будет инициирован новый судебный процесс. По ее словам, донор — родной брат Акмарал — отдал почку бесплатно и проведенная операция также была бесплатной.

«У нас есть подозрения, скажем так, что она купила квартиру. Квартиру она оформила не на себя, а на своего близкого родственника. И мы в дальнейшем будем признавать эту сделку мнимой и недействительной», — говорит Сапатова.

Брат Акмарал уверяет, что понятия не имел о собранных средствах. Сестра якобы пообещала, что погасит его кредит, а затем пропала.

Мама девочки утверждает, что деньги тратила исключительно на медикаменты, а оставшиеся средства не может вернуть, потому что Жанель нужно продолжать лечение.

«Я не могу вернуть деньги, потому что они нужны на дальнейшее лечение, я мать-одиночка и снимаю квартиру. При этом я помогала брату денежно. Есть все чеки», — заявила женщина.

Маленькая Жанель рассказывает, что ей необходимо пить много воды, так как она все еще болеет и плохо себя чувствует.

Акмарал и ее адвокат не согласны с приговором и намерены обратиться в Верховный суд.

Источник: КТК.

Напомним, волонтеры собрали деньги на лечение Жанель и ей пересадили почку в конце прошлого года. Затем выяснилось, что трансплантацию провели за счет государства, а донором был ее родной дядя.

Акмарал обязали вернуть деньги, однако женщина подала на апелляцию.

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