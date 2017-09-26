Власти Краснодара объявили войну незаконным ограждениям на дорогах: мнения сторон
Шлагбаумы, бетонные плиты, цепи и столбики — в стремлении огородить дворы от шума автомобилей краснодарцы демонстрируют чудеса изобретательности.
Шлагбаумы, бетонные плиты, цепи и столбики — в стремлении огородить дворы от шума автомобилей краснодарцы демонстрируют чудеса изобретательности.
Вот только и машины экстренных служб на такие улицы попадают с трудом. Городские власти объявили войну незаконным ограждениям на дорогах.
Андрей Малеваный узнал обе точки зрения и мотивы: тех, чей двор превращается в магистраль, и тех, кто призывает немедленно прекратить нарушать закон.