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15:16 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Власти Краснодара объявили войну незаконным ограждениям на дорогах: мнения сторон

Шлагбаумы, бетонные плиты, цепи и столбики — в стремлении огородить дворы от шума автомобилей краснодарцы демонстрируют чудеса изобретательности.

Вот только и машины экстренных служб на такие улицы попадают с трудом. Городские власти объявили войну незаконным ограждениям на дорогах.

Андрей Малеваный узнал обе точки зрения и мотивы: тех, чей двор превращается в магистраль, и тех, кто призывает немедленно прекратить нарушать закон.

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