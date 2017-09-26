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09:43 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже проигнорировали торги по скверу на месте скандальной стройки у вокзала

Для участия в аукционе не поступило ни одной заявки.

Источник: Вести - Воронеж

Мэрия Воронежа не нашла подрядчика для выполнения работ по благоустройству сквера на месте скандально известной стройки у вокзала «Воронеж-1» на улице Кольцовской, 4а. На аукцион, объявленный городскими властями 15 сентября, не поступило ни одной заявки. Торги признали несостоявшимися.

Планировалось, что на месте так и не построенного кафе, которое стало поводом для разговоров об «архитектурном бандитизме» и стоило работы всем чиновникам строительного блока мэрии, обустроят сквер. Начальная стоимость контракта составляла 778,6 тыс. рублей. Подрядчик должен был заменить металлические пешеходные ограждения, покрасить решётки и ограды, проложить для пешеходов тротуары и дорожки из плит, установить новые урны и скамейки. Работы планировалось завершить до конца 2017 года. Однако ни одной заявки на участие в аукционе так и не поступило.

В январе 2017 года сотрудники ООО «Альф», принадлежащего жене экс-мэра Воронежа Сергея Колиуха, огородили территорию более 800 кв. м у вокзала «Воронеж-1» и вырубили там деревья. Из-за строительства на привокзальной площади кафе, нарушающего ее архитектурный ансамбль, губернатор Алексей Гордеев жестко раскритиковал работу мэрии, а сам факт строительства назвал «архитектурным бандитизмом». Глава региона попросил силовиков разобраться в работе управления главного архитектора и всего строительного блока городской администрации. После этого ушли в отставку руководители управления главного архитектора, строительной политики и отдела выдачи разрешений на строительство Антон Шевелев, Виктор Владимиров и Сергей Воронов. Вице-мэр по градостроительству Владимир Астанин перешел на работу в Союз строителей Воронежской области. Руководитель УГА Антон Шевелев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и уже несколько месяцев находится под домашним арестом.

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