В Воронеже проигнорировали торги по скверу на месте скандальной стройки у вокзала

Источник: Вести - Воронеж

Мэрия Воронежа не нашла подрядчика для выполнения работ по благоустройству сквера на месте скандально известной стройки у вокзала «Воронеж-1» на улице Кольцовской, 4а. На аукцион, объявленный городскими властями 15 сентября, не поступило ни одной заявки. Торги признали несостоявшимися.

Планировалось, что на месте так и не построенного кафе, которое стало поводом для разговоров об «архитектурном бандитизме» и стоило работы всем чиновникам строительного блока мэрии, обустроят сквер. Начальная стоимость контракта составляла 778,6 тыс. рублей. Подрядчик должен был заменить металлические пешеходные ограждения, покрасить решётки и ограды, проложить для пешеходов тротуары и дорожки из плит, установить новые урны и скамейки. Работы планировалось завершить до конца 2017 года. Однако ни одной заявки на участие в аукционе так и не поступило.