Прогноз погоды на 26 сентября
26 сентября на территории Молдовы ожидается слабый туман. По прогнозам метеорологов, осадков во вторник не предвидится.
26 сентября на территории Молдовы ожидается слабый туман. По прогнозам метеорологов, осадков во вторник не предвидится.
В Бричанах и Сороках столбик термометра поднимется до 19 градусов. В Бельцах воздух прогреется до 20 градусов, а в Оргееве до 21.
В Кишинёве и Тирасполе ожидается 22 градуса тепла, в Леове — 23. Теплее всего будет в Комрате и Кагуле, там воздух прогреется до 24 градусов.