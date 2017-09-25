Прогноз погоды на 26 сентября

В Бричанах и Сороках столбик термометра поднимется до 19 градусов. В Бельцах воздух прогреется до 20 градусов, а в Оргееве до 21.

В Кишинёве и Тирасполе ожидается 22 градуса тепла, в Леове — 23. Теплее всего будет в Комрате и Кагуле, там воздух прогреется до 24 градусов.