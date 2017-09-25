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25 сентября, источник: Publika.md

Прогноз погоды на 26 сентября

26 сентября на территории Молдовы ожидается слабый туман. По прогнозам метеорологов, осадков во вторник не предвидится.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +33° 44% 761 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Publika.md

В Бричанах и Сороках столбик термометра поднимется до 19 градусов. В Бельцах воздух прогреется до 20 градусов, а в Оргееве до 21.

В Кишинёве и Тирасполе ожидается 22 градуса тепла, в Леове — 23. Теплее всего будет в Комрате и Кагуле, там воздух прогреется до 24 градусов.

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