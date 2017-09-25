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25 сентября, источник: РИА Новости

Победитель «Евровидения-2017» попал в реанимацию

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Состояние здоровья победителя конкурса «Евровидение-2017» португальского певца Сальвадора Собрала резко ухудшилось, музыкант переведен в отделение реанимации и находится первым в списке на пересадку сердца, пишет газета Vanguardia со ссылкой на местные СМИ.

Источник: AP 2017

Ранее в сентябре 27-летний музыкант из-за проблем с сердцем был вынужден заявить об уходе со сцены и отмене концертов. Около месяца назад наблюдающие Собрала врачи посоветовали ему сделать перерыв в музыкальной карьере, чтобы отдохнуть.

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По данным местного издания Correio da manhà, Собрал был подключен к специальному аппарату, поддерживающему работу сердца. В связи с этим график посещения музыканта был ограничен, чтобы избегать большой нагрузки.

Ранее сообщалось, что во время участия в «Евровидении» португалец последним из участников конкурса приехал в Киев на открытие конкурса и не принимал участия в репетициях из-за порока сердца, которым страдает с детства. СМИ писали, что до конца года певцу необходимо найти донора по пересадке сердца.

Португалия впервые с момента своего участия в «Евровидении» победила в песенном конкурсе. Ее представитель — 27-летний Сальвадор Собрал, который исполнил лирическую песню на родном языке Amar Pelos Dois («Любви хватит на двоих»), получил наибольшую поддержку как жюри, так и зрителей.

Фанаты музыканта, многие пользователи социальный сетей и бывшие участники конкурса «Евровидение» поддержали певца. Так, например, победитель «Евровидения-2009» Александр Рыбак написал в Facebook, что «силы сердца» Собрала, который в 2017 году «доказал невозможное», «хватит на миллионы людей во всем мире».

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