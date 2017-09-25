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25 сентября, источник: РИА Новости

В Москве не согласны с лидирующей позицией в рейтинге криминальных регионов

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В московском департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции считают искажением информацию о том, что Москва занимает первое место среди самых криминальных регионов РФ, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе департамента.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что Москва заняла лидирующую позицию среди самых криминальных регионов России по итогам первого полугодия 2017 года, соответствующий доклад «Состояние преступности в России» опубликован на сайте генпрокуратуры. Согласно документу, Москва заняла первое место в рейтинге самых криминальных регионов РФ, за первые шесть месяцев текущего года в городе было зарегистрировано почти 72 тысяч преступлений.

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Как пояснили РИА Новости в департаменте региональной безопасности, согласно международной практике, уровень криминогенности территории определяется по коэффициенту преступности: этот показатель учитывает данные о количестве преступлений на душу населения, при этом число преступлений по данной формуле рассчитывается на 100 тысяч населения.

«Рассчитав данные коэффициента для регионов Центрального федерального округа можно увидеть, что Москва не попадает даже в десятку “лидеров” данного антирейтинга. Самый высокий показатель в ЦФО — у Калужской области — 951 зарегистрированное преступление на 100 тысяч населения», — пояснили РИА Новости в департаменте.

Далее, по сведениям департамента, следуют Орловская (821) и Ивановская области (762). Москва в ЦФО занимает почетное, подчёркивают в департаменте, 12-е место с показателем 581 преступление на 100 тысяч населения и опережает на один пункт Московскую область.

При этом, самым безопасным регионом ЦФО являются Тульская (410 преступлений на 100 тысяч населения) и Белгородская (422 преступления на 100 тысяч населения) области.

В целом же, по их данным, ЦФО при значительной плотности населения является одним из самых благополучных (2-е место) округов России.

«Таким образом, утверждения в ряде СМИ о публикации криминального рейтинга регионов России являются не просто преувеличением, но искажением фактов», — считают в ведомстве.

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