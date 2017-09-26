Маккейн рассказал о прогнозах врачей на излечение от рака
ВАШИНГТОН, 26 сен — РИА Новости.
ВАШИНГТОН, 26 сен — РИА Новости.
В июле у Маккейна диагностировали глиобластому — опухоль мозга. За прошедшее с момента вынесения диагноза время сенатор проходил курсы лечения.
«Они (врачи — ред.) сказали, что это очень серьезно, что прогноз очень и очень серьезный. Некоторые говорят 3%, некоторые — 14% (вероятность выздоровления — ред.). Знаете, это очень слабый прогноз. Я сказал: «Понимаю. Давайте делать то, что можем, искать лучших врачей, каких мы можем найти, и делать все, что в наших силах», — сказал Маккейн в интервью программе «60 минут» на телеканале CBS.
Маккейн, которому исполнилось 80 лет, возглавляет в сенате США комитет по вооруженным силам и является одним из наиболее авторитетных лидеров Республиканской партии. Однако в последнее время он оказался под огнем критики со стороны некоторых однопартийцев, включая президента Дональда Трампа, за отказ голосовать за новый закон о медицинском страховании (вместе с Маккейном за закон отказались голосовать еще несколько сенаторов-республиканцев).
Ранее в конгрессе США провалились несколько попыток республиканцев отменить действующую в стране систему «Доступной медицинской помощи» (Obamacare), которую Трамп еще в ходе предвыборной кампании обещал «отменить и заменить».
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