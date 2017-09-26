Дожди дадут Хабаровскому краю короткую передышку
Существенного потепления во вторник ждать не стоит.
Существенного потепления во вторник ждать не стоит.
Перед пришествием очередного циклона погода даст жителям Хабаровского края небольшую передышку. осадки в районах если и ожидаются, то слабые и непродолжительные, усиления ветра синоптики также не прогнозируют — местами он, напротив, стихнет. При этом рассчитывать на серьёзное потепление не стоит — будет не так мокро, но уж точно не жарко.
В Хабаровске дневная температура повысится до 20−22 °C. Вероятен небольшой дождь. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.
В
В
В Советской Гавани дневная температура останется на отметке 17−19 °С. Без осадков. Скорость
В Охотске дневная температура понизится до 9−11 °C. Пройдёт небольшой дождь. Скорость восточного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.
В Вяземском дневная температура повысится до 19−21 °C. Вечером вероятен небольшой дождь. Скорость
В Чегдомыне дневная температура повысится до 14−16 °C. Небольшой дождь. Скорость
В Аяне дневная температура понизится до 10−12 °C. Пройдёт небольшой дождь. Скорость восточного ветра прогнозируется на уровне 10−15 м/с.
В Чумикане дневная температура останется на отметке 11−13 °C. Пройдёт небольшой дождь. Скорость
В Бикине дневная температура повысится до 20−22 °C. Возможен небольшой дождь. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.
В селе имени Полины Осипенко дневная температура повысится до 16−18 °C. преимущественно без осадков. Скорость
В Троицком дневная температура повысится до 16−18 °C. Возможен небольшой дождь. Скорость