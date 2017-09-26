Дожди дадут Хабаровскому краю короткую передышку

Перед пришествием очередного циклона погода даст жителям Хабаровского края небольшую передышку. осадки в районах если и ожидаются, то слабые и непродолжительные, усиления ветра синоптики также не прогнозируют — местами он, напротив, стихнет. При этом рассчитывать на серьёзное потепление не стоит — будет не так мокро, но уж точно не жарко.

В Хабаровске дневная температура повысится до 20−22 °C. Вероятен небольшой дождь. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре дневная температура понизится до 15−17 °C. Возможен небольшой дождь. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Николаевске-на-Амуре дневная температура останется на отметке 15−17 °C. Без осадков. Скорость восточного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

В Советской Гавани дневная температура останется на отметке 17−19 °С. Без осадков. Скорость юго-восточного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

В Охотске дневная температура понизится до 9−11 °C. Пройдёт небольшой дождь. Скорость восточного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Вяземском дневная температура повысится до 19−21 °C. Вечером вероятен небольшой дождь. Скорость юго-восточного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

В Чегдомыне дневная температура повысится до 14−16 °C. Небольшой дождь. Скорость юго-восточного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.

В Аяне дневная температура понизится до 10−12 °C. Пройдёт небольшой дождь. Скорость восточного ветра прогнозируется на уровне 10−15 м/с.

В Чумикане дневная температура останется на отметке 11−13 °C. Пройдёт небольшой дождь. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 10−15 м/с.

В Бикине дневная температура повысится до 20−22 °C. Возможен небольшой дождь. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В селе имени Полины Осипенко дневная температура повысится до 16−18 °C. преимущественно без осадков. Скорость юго-восточного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.