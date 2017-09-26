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03:12 (мск), источник: ДЕЙТА

Часть острова Русский в Приморье взята под охрану

Два памятника природы на острове Русский в Приморье взяли под охрану, об этом «Deita. ru» сообщили в администрации Приморского края.

Источник: ДЕЙТА

Речь идет о «Геологическом разрезе Тобизинский» и «Геологическом разрезе Анизийский», в отношении которых департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды разработаны положения об охранных зонах памятников природы.

По словам специалистов, эти места представляют собой научную ценность в области геологии и палеонтологии. Как отметили в ведомстве, положения регламентируют режим особой охраны, а также использования земельных участков, расположенных в границах охранной зоны. Здесь, в частности, запрещается деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы, добыча полезных ископаемых, взрывные работы, выжигание растительности, размещение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, загрязнение и захламление территории, устройство свалок мусора.

Напомним, на территории Приморского края расположено двести пять памятников природы. Они являются особо охраняемыми природными территориями. В 2015—2016 годах департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края взял под охрану 55 памятников природы на территориях Владивостокского, Находкинского, Дальнегорского, Арсеньевского, Уссурийского, Спасского, Артемовского городских округов, ЗАТО Фокино, Хасанского, Шкотовского, Ольгинского, Партизанского районов.

Таисия Масина.

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