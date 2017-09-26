Часть острова Русский в Приморье взята под охрану

Речь идет о «Геологическом разрезе Тобизинский» и «Геологическом разрезе Анизийский», в отношении которых департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды разработаны положения об охранных зонах памятников природы.

По словам специалистов, эти места представляют собой научную ценность в области геологии и палеонтологии. Как отметили в ведомстве, положения регламентируют режим особой охраны, а также использования земельных участков, расположенных в границах охранной зоны. Здесь, в частности, запрещается деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы, добыча полезных ископаемых, взрывные работы, выжигание растительности, размещение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, загрязнение и захламление территории, устройство свалок мусора.