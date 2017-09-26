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01:49 (мск), источник: РИА Новости

Далай-лама рассказал, что он считает смыслом жизни

РИГА, 26 сен — РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама считает, что смысл жизни в счастье, непременными условиями которого являются сострадание и покой ума.

Источник: РИА Новости

Об этом он заявил в беседе с деятелями культуры из России и стран Балтии в понедельник в Риге, где проводит учения для всех интересующихся буддизмом.

«Если отбросить различные религиозные концепции смысла жизни и опираться на науку, то вывод таков: мы находимся здесь и сейчас и хотим счастья и радости, никому не хочется неприятностей. Кроме того, мы — коллективные животные, и в нас от природы уже заложены любовь и сострадание», — сказал Далай-лама, отвечая на вопрос российского драматурга и режиссера, бывшего руководителя театра «Практика» Ивана Вырыпаева о смысле жизни.

По его словам, «материнская любовь, прикосновение матери к ребенку — ключевой фактор для правильного развития мозга».

Чтобы избежать неприятностей, сохранить здоровье и обрести счастье, согласно буддийскому учению, необходим покой ума.

«Ни один врач не скажет вам: “Нервничайте и злитесь!” Он скажет: “Расслабьтесь и успокойтесь!” Медики знают, что покой полезен для здоровья, а страх и гнев буквально пожирают иммунную систему», — отметил Далай-лама.

Ключевой практикой для обретения покоя ума он назвал сострадание. Оно, по словам духовного лидера, дает человеку и уверенность в себе.

«Кроме того, когда другие чувствуют нашу заботу, они начинают нам доверять, а доверие — основа дружбы. Так что, если мы хотим иметь здоровье и друзей, надо развивать сострадание и заботиться о покое ума», — советует буддийский лидер.

Далай-ламы проводит учения в Риге для буддистов стран Балтии и России уже третий год. В трехдневных учениях в большом рижском зале «Сконто» приняли участие около четырех тысяч человек из десятков стран мира. В их числе российский рок-музыкант Борис Гребенщиков и другие деятели культуры. Организаторами рижских учений Далай-ламы выступили общество «Сохраним Тибет» (Рига), фонд «Сохраним Тибет» (Москва) и Центр тибетской культуры и информации (Москва).

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