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03:14 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровские спасатели получили новое медоборудование для вертолётов

Комплексы помогут поддерживать жизнь сразу двух пострадавших.

Новые медицинские модули для вертолётов Ми-8 поступили в авиационно-спасательный центр МЧС в Хабаровске. Это универсальный комплекс, который отвечает всем требованиям оказания первой помощи.

Теперь на вооружении медиков МЧС есть электрокардиографы, реанимационное оборудование, кислородные баллоны, аппараты искусственной вентиляции лёгких. Каждый комплект позволяет поддерживать жизнь сразу двоих пострадавших, даже если они находятся в тяжёлом состоянии. В новый комплекс казанские разработчики добавили аппарат «Карпульс». Он самостоятельно проводит мониторинг состояние больного.

«Этот аппарат хорош тем, что его можно закрепить на стойки, и он будет считывать все показатели. Можно взять монитор в руки и отойти, когда пациент не требует постоянного нахождения с ним», — рассказал корреспонденту программы «Вести-Хабаровск» начальник отдела аэромобильного медицинского обеспечения и эвакуации пострадавших ДВРПСО МЧС России Александр Лунин.

С начала года вертолёты МЧС около 300 раз вылетали на санитарную эвакуацию больных или пострадавших, также они перевезли почти 200 человек. Обращаться с новым оборудованием на авиабазе МЧС учатся и будущие врачи — анестезиологи из Дальневосточного государственного медицинского университета.

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