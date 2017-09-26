Хабаровские спасатели получили новое медоборудование для вертолётов
Комплексы помогут поддерживать жизнь сразу двух пострадавших.
Комплексы помогут поддерживать жизнь сразу двух пострадавших.
Новые медицинские модули для вертолётов Ми-8 поступили в
Теперь на вооружении медиков МЧС есть электрокардиографы, реанимационное оборудование, кислородные баллоны, аппараты искусственной вентиляции лёгких. Каждый комплект позволяет поддерживать жизнь сразу двоих пострадавших, даже если они находятся в тяжёлом состоянии. В новый комплекс казанские разработчики добавили аппарат «Карпульс». Он самостоятельно проводит мониторинг состояние больного.
«Этот аппарат хорош тем, что его можно закрепить на стойки, и он будет считывать все показатели. Можно взять монитор в руки и отойти, когда пациент не требует постоянного нахождения с ним», — рассказал корреспонденту программы «Вести-Хабаровск» начальник отдела аэромобильного медицинского обеспечения и эвакуации пострадавших ДВРПСО МЧС России Александр Лунин.
С начала года вертолёты МЧС около 300 раз вылетали на санитарную эвакуацию больных или пострадавших, также они перевезли почти 200 человек. Обращаться с новым оборудованием на авиабазе МЧС учатся и будущие врачи — анестезиологи из Дальневосточного государственного медицинского университета.