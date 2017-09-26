Погода во Владивостоке может измениться к вечеру
Сегодня, 26 сентября, погода в Приморье может быть весьма переменчивой, сообщает «Deita. ru» со ссылкой на Примпогоду.
Сегодня, 26 сентября, погода в Приморье может быть весьма переменчивой, сообщает «Deita. ru» со ссылкой на Примпогоду.
Ее определяет поле пониженного атмосферного давления. В крае переменная облачность, местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер
Во Владивостоке ожидается переменная облачность, вечером есть вероятность небольшого дождя. Ветер южный,
В Уссурийске также будет переменная облачность, небольшой, вечером умеренный дождь, возможна гроза. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +21…+23 °С.
В Находке переменная облачность, однако, преимущественно без осадков. Ветер южный умеренный. Температура прогреется до +22…+24°С.
Таисия Масина.