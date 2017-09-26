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03:15 (мск), источник: ДЕЙТА

Погода во Владивостоке может измениться к вечеру

Сегодня, 26 сентября, погода в Приморье может быть весьма переменчивой, сообщает «Deita. ru» со ссылкой на Примпогоду.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +29° 62% 760 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: ДЕЙТА

Ее определяет поле пониженного атмосферного давления. В крае переменная облачность, местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер юго-западный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха +20…+25°C.

Во Владивостоке ожидается переменная облачность, вечером есть вероятность небольшого дождя. Ветер южный, юго-восточный сильный. Температура воздуха +19…+21°С.

В Уссурийске также будет переменная облачность, небольшой, вечером умеренный дождь, возможна гроза. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +21…+23 °С.

В Находке переменная облачность, однако, преимущественно без осадков. Ветер южный умеренный. Температура прогреется до +22…+24°С.

Таисия Масина.

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