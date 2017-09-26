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03:19 (мск), источник: ДЕЙТА

Уникальные кадры запечатлел дайвер на дне Японского моря

Дайвер из Владивостока Алексей Кондратюк снял видео о подводном мире Японского моря, сообщает «Deita. ru».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы живём на берегу удивительного водоема — Японского моря. Самого богатого из морей России по количеству его обитателей, — отметил Алексей. — Далеко не каждый имеет возможность окунуться с аквалангом в его воды и увидеть всю его красоту и краски своими глазами. Я фанат Приморского края и Японского моря, занимаюсь подводной фотографии несколько лет и с недавнего времени снимаю небольшие видео клипы, показывая всем неравнодушным морскую красоту нашего края».

Это видео первое из цикла под названием «Морские Сокровища». В клипе присутствуют аэросъемки многих островов и мысов архипелага императрицы Евгении, а также юга и севера Приморья. Подводные съемки были выполнены в водах вблизи девяти островов (Пахтусова, Русский, Верховского, Карамзина, Моисеева, Кротова, Сергеева, Циволько и Шкота).

«Сам процесс съемки увлекательное, но не простое занятие. Заставить животное позировать невозможно. Приходится подстраиваться, ловить момент и надеяться на удачу, — рассказал приморский драйвер. — Но бывают и исключения. Иногда, особо любопытные животные ведут себя как прирожденные модели, позируя перед объективом камеры долгое время. С особым интересом всегда снимаю осьминогов. Это самые умные животные в мировом океане, и наблюдать за их повадками одно удовольствие».

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