Уникальные кадры запечатлел дайвер на дне Японского моря

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«Мы живём на берегу удивительного водоема — Японского моря. Самого богатого из морей России по количеству его обитателей, — отметил Алексей. — Далеко не каждый имеет возможность окунуться с аквалангом в его воды и увидеть всю его красоту и краски своими глазами. Я фанат Приморского края и Японского моря, занимаюсь подводной фотографии несколько лет и с недавнего времени снимаю небольшие видео клипы, показывая всем неравнодушным морскую красоту нашего края».

Это видео первое из цикла под названием «Морские Сокровища». В клипе присутствуют аэросъемки многих островов и мысов архипелага императрицы Евгении, а также юга и севера Приморья. Подводные съемки были выполнены в водах вблизи девяти островов (Пахтусова, Русский, Верховского, Карамзина, Моисеева, Кротова, Сергеева, Циволько и Шкота).