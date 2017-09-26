Названо число бедных россиян

Этот показатель снизился на 0,2 процента в годовом выражении и составляет теперь 14,4 процента от общего числа жителей страны. В первом полугодии 2015 года бедных среди граждан России было 15,1 процентов, в первой половине 2014 года — 13,1 процентов. При этом данные за 2015 год были сформированы без учета республики Крым и Севастополя.

Прожиточный минимум во втором квартале текущего года был увеличен с 9909 до 10329 рублей на человека в месяц, указывает Росстат.

Для трудоспособного населения этот показатель равен 11163 рублей, для пенсионеров — 8506 рублей, для детей — 10160 рублей в месяц. Среднедушевые денежные доходы россиян во втором квартале 2017 года равняются 30,7 тысячам рублей ежемесячно.