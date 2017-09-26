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02:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Названо число бедных россиян

Число граждан России с доходом ниже величины прожиточного минимума по итогам первого полугодия 2017 года составляет 21,1 миллиона человек. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Этот показатель снизился на 0,2 процента в годовом выражении и составляет теперь 14,4 процента от общего числа жителей страны. В первом полугодии 2015 года бедных среди граждан России было 15,1 процентов, в первой половине 2014 года — 13,1 процентов. При этом данные за 2015 год были сформированы без учета республики Крым и Севастополя.

Прожиточный минимум во втором квартале текущего года был увеличен с 9909 до 10329 рублей на человека в месяц, указывает Росстат.

Для трудоспособного населения этот показатель равен 11163 рублей, для пенсионеров — 8506 рублей, для детей — 10160 рублей в месяц. Среднедушевые денежные доходы россиян во втором квартале 2017 года равняются 30,7 тысячам рублей ежемесячно.

В марте вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец рассказала об уникальной бедности россиян. Средняя заработная плата в России в 2016 году составляла 36,7 тысячи рублей, в то же время на уровне МРОТ в отечественной экономике работает 4,9 миллиона человек, отмечала она.

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