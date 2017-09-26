Парому из Северной Кореи запретили швартоваться возле Морвокзала Владивостока

Руководство российской компании «ИнвестСтройТрест», которая в мае открыла грузопассажирское паромное сообщение между северокорейским Раджином и Владивостоком, направило открытое письмо вице-премьеру, полпреду президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу с просьбой разобраться в причинах приостановки работы этой паромной линии. об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

В начале сентября рейсы парома ManGyongBong были приостановлены на неопределенное время из-за разногласий компании-оператора и ООО «Владивостокский морской терминал», в аренде у которого находятся причалы морского вокзала Владивостока. Парому запретили швартоваться у морвокзала. К другим причалам судну по законодательству подходить нельзя, поскольку именно на морском вокзале расположен пункт пропуска, через который должны оформляться прибывающие на морских судах иностранные туристы.