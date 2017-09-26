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03:24 (мск), источник: Вести Приморье

Парому из Северной Кореи запретили швартоваться возле Морвокзала Владивостока

«ИнвестСтройТрест», — российская компания, открывшая в мае паромное сообщение между северокорейским портом Раджин и Владивосток обратилось с открытым письмом к вице-премьеру и полпреду президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу с просьбой разобраться в причинах приостановки работы этой паромной линии.

Руководство российской компании «ИнвестСтройТрест», которая в мае открыла грузопассажирское паромное сообщение между северокорейским Раджином и Владивостоком, направило открытое письмо вице-премьеру, полпреду президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу с просьбой разобраться в причинах приостановки работы этой паромной линии. об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

Копия письма имеется в распоряжении «Интерфакса».

В начале сентября рейсы парома ManGyongBong были приостановлены на неопределенное время из-за разногласий компании-оператора и ООО «Владивостокский морской терминал», в аренде у которого находятся причалы морского вокзала Владивостока. Парому запретили швартоваться у морвокзала. К другим причалам судну по законодательству подходить нельзя, поскольку именно на морском вокзале расположен пункт пропуска, через который должны оформляться прибывающие на морских судах иностранные туристы.

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