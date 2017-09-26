Парому из Северной Кореи запретили швартоваться возле Морвокзала Владивостока
«ИнвестСтройТрест», — российская компания, открывшая в мае паромное сообщение между северокорейским портом Раджин и Владивосток обратилось с открытым письмом к
«ИнвестСтройТрест», — российская компания, открывшая в мае паромное сообщение между северокорейским портом Раджин и Владивосток обратилось с открытым письмом к
Руководство российской компании «ИнвестСтройТрест», которая в мае открыла грузопассажирское паромное сообщение между северокорейским Раджином и Владивостоком, направило открытое письмо
Копия письма имеется в распоряжении «Интерфакса».
В начале сентября рейсы парома ManGyongBong были приостановлены на неопределенное время